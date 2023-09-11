Сокровища в недрах Земли. Древний супервулкан в США скрывает самое большое месторождение лития

Исследователи считают, что кальдера гигантского вулкана имеет наибольшую концентрацию лития, чем любое другое место на Земле.

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Сегодня литий являет собой "жидкое золото" для автопроизводителей. Он широко используется для изготовления аккумуляторов электромобилей, а потому исследователи полагают, что уже к 2040 году для удовлетворения спроса на этот материал потребуется около миллиона его тонн, пишет Science Alert.

Новое исследование предполагает, что невероятные запасы лития спрятаны в кальдере Макдемитта — супервулкана, расположенного на границе Невады и Орегона. Авторы исследования полагают, что здесь скрывается в общей сложности от 20 до 40 миллионов метрических тонн, что представляет собой наибольшее месторождение лития на всей планете.

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Отметим, что данное исследование получило финансирование от горнодобывающей компании, а потому его результаты и дальнейшие планы по добыче мягкого серебристого металла все еще вызывают споры среди ученых. Многие исследователи, защитники окружающей природы, владельцы местных ранчо и представители коренных народов обеспокоены этой находкой и опасаются, что правительство может одобрить план добычи ископаемых.

Исследователи отмечают, глобальное стремление найти больше лития может иметь серьезные негативные последствия как ля природы, так и для людей. Производство лития может разрушить экосистемы, истощить грунтовые воды и произвести массу отходов. Кроме того, во время производства аккумуляторов также сжигается ископаемое топливо.

Производство лития может разрушить экосистемы, истощить грунтовые воды и произвести массу отходов. При производстве аккумуляторов также сжигается ископаемое топливо. Последний обзор исследователей показал, что самый южный край кальдеры, в том числе перевал Такер, содержит наибольшие концентрации лития в регионе.

Команда ученых из Университета Орегона и новозеландского исследовательского института GNS Science пришла к выводу, что около 16 миллионов лет назад во время извержения древнего супервулкана, горячая жидкая магма здесь хлынула через трещины и обогатила глинистую почву литием. При этом большая часть глины кальдеры называется смектитом магния, который является известным источником лития во всем мире.

При этом исследователи обнаружили ближе к самому южному краю кальдеры необычный тип глины, называемый иллитом, который особенно богат литием. Авторы исследования считают, что эта "горячая точка" является результатом нового всплеска магмы после того, как древнее озеро кальдеры иссохло.

Предполагается, что за этим последовала реакция, которая заменила литий-смектит в озерных отложениях еще более богатым литий-иллитовым глинистым слоем. Однако это наблюдается лишь возле перевала Такер, но не по всей кальдере.

Ранее Фокус писал о том, что батареи будут заряжаться еще быстрее: ученые научились эффективнее перемещать ионы лития.