Вистачить на десятиліття: найбільше джерело "рідкого золота" оцінюють у 540 млрд доларів

Дослідники вважають, що цей величезний літієвий резервуар може привести США до домінування у сфері виробництва акумуляторів.

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Каліфорнійське озеро в Імперській долині розташоване на вершині одного з найбільших у світі джерел "рідкого золота". Йдеться про запаси літію, який отримав назву "рідке золото" через м'який, сріблясто-білий колір цих "солей літію", пише Daily Mail.

Розробкою цього джерела займається компанія Controlled Thermal Resources, заснована 2013 року, робота якої зосереджена на розробці та управлінні енергетичними проєктами в долині на південь від Палм-Спрінгс. Багато з цих проєктів зосереджені на отриманні геотермальної енергії — джерелі енергії, що використовує температуру розплавленої магми глибоко в надрах Землі для живлення парових турбін для екологічно стійкого способу виробництва електроенергії.

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Однак останнім часом компанія все більше зацікавилася запасами металевого літію в Південній Каліфорнії. Зазначимо, що каліфорнійські чиновники схвалили проєкт CTR: передбачається, що він допоможе видобути величезні запаси літію, а це, своєю чергою, підвищить енергетичну незалежність США без шкоди для місцевих громад та екосистем. Крім того, експерти впевнені, що такий видобуток не посприяє подальшому розвитку глобального потепління планети.

Водночас уряд США розглядає цей проєкт як початок кінця енергетичної залежності країни від імпорту з Китаю за рахунок збільшення виробництва літій-іонних батарей.

Сьогодні літій є ключовим компонентом акумуляторів, що живлять усе: від смартфонів до електромобілів і сонячних панелей. Протягом десятиліть на цьому ринку домінував Китай, оскільки 90% видобутого металу переробляється саме в цій країні. Однак тепер у США є всі шанси отримати незалежність від Китаю.

Процес видобутку літію з підземного джерела Фото: Daily Mail

За словами геохіміка Майкла МакКіббена, який викладає в Каліфорнійському університеті в Ріверсайді, ніщо на планеті не може бути повністю чистим, проте найбільш наближеним методом є використання геотермальної енергії. Наразі вчений співпрацює з дослідницькою групою на чолі з Національною лабораторією Лоуренса Берклі — вони разом намагаються скласти карту родовищ літію та оцінити потенційні екологічні та людські витрати, пов'язані з його видобутком.

МакКіббен зазначає, що традиційні способи видобутку літію є вельми руйнівними й шкідливими для довкілля та місцевих спільнот. Водночас привабливість геотермального літію полягає в тому, що його вплив на екологію зовсім невеликий. Фактично вченим не доведеться копати ями та розміщувати величезні ставки-випарники на поверхні — розсіл літію вже підіймається у вигляді пари, а тому їм залишається лише прикріпити літієвий фільтр.

Зазначимо, що CTR вперше заявила про літієвий проєкт у Солтон-Сі у 2016 році, а у 2022 році вони "редоміцирували" свою фірму в США, заявивши, що нова штаб-квартира буде розташована в окрузі Імперіал у Каліфорнії. Але в енергетичної компанії, як і раніше, є офіс у Брісбені, Австралія.

Три компанії використовуватимуть електростанції для видобутку літію, щоб добувати перегрітий розсіл з-під землі Фото: Daily Mail

Дослідження Міністерства енергетики показало, що в цьому родовищі може бути 18 мільйонів тонн видобутого металу — достатньо, щоб задовольнити попит США на цінний метал на десятиліття. У результаті це джерело літію є найбільшим у світі, обігнавши Чилі.

Одну тонну літію наразі оцінюють у 29 000 доларів, унаслідок чого запаси в Солтон-Сі оцінюють у понад 540 мільярдів доларів. Передбачається, що цих запасів вистачить, щоб стати незалежними від імпорту з Китаю.

Водночас деякі експерти ставляться до проєкту скептично, заявляючи, що залишається занадто багато невідомих, щоб сьогодні можна було заявити про успішність проєкту.

Раніше Фокус писав про те, що стародавній супервулкан у США приховує найбільше родовище літію.