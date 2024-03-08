Хватит на десятилетия: крупнейший источник "жидкого золота" оценивается в 540 млрд долларов

Исследователи считают, что этот огромный литиевый резервуар может привести США к доминированию в сфере производства аккумуляторов.

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Калифорнийское озеро в Имперской долине расположено на вершине одного из крупнейших в мире источников "жидкого золота". Речь идет о запасах лития, который получил название "жидкое золото" из-за мягкого, серебристо-белого цвета этих "солей лития", пишет Daily Mail.

Разработкой этого источника занимается компания Controlled Thermal Resources, основанная в 2013 году, работа которой сосредоточена на разработке и управлении энергетическими проектами в долине к югу от Палм-Спрингс. Многие из этих проектов сосредоточены на получении геотермальной энергии — источнике энергии, использующем температуру расплавленной магмы глубоко в недрах Земли для питания паровых турбин для экологически устойчивого способа производства электроэнергии.

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Однако в последнее время компания все больше заинтересовалась запасами металлического лития в Южной Калифорнии. Отметим, что калифорнийские чиновники одобрили проект CTR: предполагается, что он поможет добыть огромные запасы лития, а это в свою очередь повысит энергетическую независимость США без ущерба местным сообществам и экосистемам. Кроме того, эксперты уверены, что такая добыча не поспособствует дальнейшему развитию глобального потепления планеты.

В то же время правительство США рассматривает данный проект в качестве начала конца энергетической зависимости страны от импорта из Китая за счет увеличения производства литий-ионных батарей.

Сегодня литий является ключевым компонентом аккумуляторов, питающих все: от смартфонов до электромобилей и солнечных панелей. В течение десятилетий на этом рынке доминировал Китай, поскольку 90% добываемого металла перерабатывается именно в этой стране. Однако теперь у США уесть все шансы получить независимость от Китая.

Процесс добычи лития из подземного источника Фото: Daily Mail

По словам геохимика Майкла МакКиббена, преподающего в Калифорнийском университете в Риверсайде, ничто на планете не может быть полностью чистым, однако наиболее приближенным методом является использование геотермальной энергии. В данный момент ученый сотрудничает с исследовательской группой во главе с Национальной лабораторией Лоуренса Беркли — они вместе пытаются составить карту месторождений лития и оценить потенциальные экологические и человеческие затраты, связанные с его добычей.

МакКиббен отмечает, что традиционные способы добычи лития являются весьма разрушительными и вредными для окружающей среды и местных сообществ. В то же время привлекательность геотермального лития заключается в том, что его воздействие на экологию совсем невелико. Фактически ученым не придется копать ямы и размещать огромные пруды-испарители на поверхности — рассол лития уже поднимается в виде пара, а потому им остается лишь прикрепить литиевый фильтр.

Отметим, что CTR впервые заявила о литиевом проекте в Солтон-Си в 2016 году, а в 2022 году они "редомицировали" свою фирму в США, заявив, что новая штаб-квартира будет расположена в округе Империал в Калифорнии. Но у энергетической компании по-прежнему есть офис в Брисбене, Австралия.

Три компании будут использовать электростанции для добычи лития, чтобы добывать перегретый рассол из-под земли Фото: Daily Mail

Исследование Министерства энергетики показало, что в этом месторождении может быть 18 миллионов тонн извлекаемого металла — достаточно, чтобы удовлетворить спрос США на ценный металл на десятилетия. В результате этот источник лития является крупнейшим в мире, обогнав Чили.

Одна тонна лития в настоящее время оценивается в 29 000 долларов, в результате чего запасы в Солтон-Си оцениваются более чем в 540 миллиардов долларов. Предполагается, что этих запасов хватит, чтобы стать независимыми от импорта из Китая.

В то же время некоторые эксперты относятся к проекту скептически, заявляя, что остается слишком много неизвестных, чтобы сегодня можно было заявить об успешности проекта.

Ранее Фокус писал о том, что древний супервулкан в США скрывает самое большое месторождение лития.