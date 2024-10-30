Разработка гигантского месторождения лития на Земле: добычу разрешили, но есть проблема (фото)

Литиевая шахта безусловно поможет перейти к зеленой экономике, но она также создает ловушку для экологов.

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Ранее ученые заявили об обнаружении крупнейшего месторождения лития на юго-западе Невады. Согласно оценкам, здесь хранится огромное количество материала, которого хватит для питания 50 миллионов электромобилей. 24 октября Бюро по управлению земельными ресурсами США дало окончательное одобрение Ioneer Ltd, австралийскому производителю лития-бора, на строительство литий-борной шахты, но ученые обеспокоены, пишет IFLScience.

Ученые обеспокоены тем, что строительство новой огромной шахты в Неваде угрожает существованию редкого полевого цветка. В результате местные власти и экологи столкнулись с дилеммой: литий чрезвычайно важен для отказа от использования ископаемого топлива, но в то же время угрожает и без того хрупкой экосистеме.

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Отметим, что литий позиционируется как важный металл для зеленого перехода, поскольку является ключевым компонентом литий-ионных аккумуляторов, питающих смартфоны, ноутбуки и электромобили. В настоящее время мир крайне медленно, но все же отходит от использования ископаемого топлива, а потому глобальный спрос на металл стремительно растет.

Известно, что в данный момент на рынке лития доминируют Австралия, Чили и Китай, однако США также пытается укрепить свои позиции — правительство все чаще поддерживает исследования по поиску месторождений лития и поиски уже увенчались некоторым успехом.

В то же время добыча лития сопряжена с рядом экологических и этических опасностей. Экологи утверждают, что строительство шахты в Неваде приведет к исчезновению редкого дикого цветка гречихи Тиема — увы, растение встречается лишь в зоне предполагаемого участка и уже находится в уязвимом положении.

Гречиха Тиема — это вид цветущего растения, который можно встретить только в хребте Сильвер-Пик округа Эсмеральда, штат Невада Фото: Center for Biological Diversity

Кроме того, ученые считают, что строительство рудника может повлиять на хребет Сильвер-Пик — жизненно важный источник воды для местного биоразнообразия. Отметим, что хребет также является священным местом для народа западных шошонов. К слову, Центр биологического разнообразия ранее выражал эти опасения, но федеральное правительство решило продвинуть планы несмотря ни на что.

По словам директора Большого бассейна в Центре биологического разнообразия Патрика Доннелли, миру действительно необходим литий для энергетического перехода и сдерживания антропогенного изменения климата, но он, увы, не должен стоит миру вымирания одного из видов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили еще один крупный источник "жидкого золота".