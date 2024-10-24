Огромный запас возобновляемой энергии: в одном источнике в 9 раз больше запасов, чем понадобится к 2030 году

Исследователи считают, что огромное месторождение, найденное под Арканзасом, дает человечеству надежду на возобновляемое будущее.

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К счастью для человечества, наука не стоит на месте, а постоянно развивается. Например, новое исследование в целом стало возможным благодаря машинному обучению и экологическим испытаниям. В результате ученым удалось обнаружить невероятный запас лития под юго-западом Арканзаса (США) — предполагается, что резервуар содержит около 5-19 миллионов тонн запасов, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что этого количества, если его удастся извлечь, хватит, чтобы утроить запасы США и сделать страну мировым лидером по доступу к этому редкоземельному минералу. Кроме того, такое месторождение даст огромный толчок будущему электромобилей.

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По словам гидролога и главного исследователя Кэтрин Книрим, их с коллегами работа впервые позволила оценить общее количество лития, содержащегося в этом месторождении. Результаты указывают на то, что здесь достаточно растворенного лития, чтобы заменить импорт лития в США и многое другое.

Отметим, что сегодня литий является одним из важнейших минералов на Земле, так как составляет основу самых эффективных перезаряжаемых батарей, доступных на мировом рынке. По словам старшего сотрудника кафедры материаловедения Оксфордского университета Роберта Хауса, все это породило невероятный мировой спрос на этот минерал — за последние годы он невероятно вырос, как и цены на литий. Например, лишь цена карбоната лития в период с 2020 по 2022 годы выросла в 10 раз.

Известно, что около 84% всех известных месторождений лития сосредоточены в таких странах, как:

Аргентина; Австралия; Чили; Китай.

В результате сырье для производства литий-ионных батарей может оказаться сложным и дорогостоящим для производителей в других странах. Из-за этого правительства стран и частные подрядчики по всему миру сосредоточены на том, чтобы обнаружить еще неизвестные человечеству запасы лития. Теперь ученые считают, если запасы лития в Арканзасе удастся извлечь, одни только США смогут удовлетворить прогнозируемый мировой спрос на литий в автомобильных аккумуляторах к 2030 году — причем запасов лития в 9 раз больше, чем необходимо.

Литий является критически важным минералом для энергетического перехода и теперь исследователи полагают, что США в будущем, вероятно, может побороться за лидерство в добыче лития с Китаем. Отметим, что технически литий не находится в месторождении в чистом виде, он представлен в рассолах — очень соленых водах, связанных с глубокими подземными солевыми отложениями. Увы, ученые до сих пор не уверены, какими могут быть последствия добычи лития из рассола и насколько этот способ лишен экологических и природоохранных проблем.

Более того, оценки запасов лития в этом районе являются всего лишь оценками, а потому потребуется больше исследований, чтобы узнать точное количество лития в месторождении, а также все об опасностях его добычи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили еще один крупный источник "жидкого золота".