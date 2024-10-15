Несметные сокровища. Огромный запас лития обнаружен в очень соленой и вонючей "луже" (фото)

В Калифорнийском озере спрятано 3400 килотонн лития, ученые до сих пор не знают, сможем ли мы его извлечь.

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Во всем мире растет спрос на литий и многие страны соревнуются за доминирование на этом рынке. Теперь, похоже, у Соединенных Штатов Америки появились все шансы получить лидерство в этой гонке — озеро в Калифорнии переполнено желанным металлом. Но ученые предупреждают: получить его может быть весьма непросто, пишет IFLScience.

Речь идет об озере Солтон-Си — внутреннее невероятно соленое и вонючее озеро, расположенное в калифорнийской пустыне Сонора. Отметим, что ранее водоем называли "экологической катастрофой", поскольку сильное загрязнение превратило его отложения в токсичную пыль с неприятным запахом тухлых яиц.

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Теперь ученые считают, что озеро может помочь США перейти от использования ископаемого топлива к возобновляемым энергетическим системам, в том числе батареям, ключевым компонентом которых является литий. Предварительный анализ был проведен исследователями Министерства энергетики США и указывает на то, что в регионе может содержаться до 3400 килотонн лития. Для сравнения, этого достаточно для поддержки 375 миллионов батарей для электромобилей.

По словам первого заместителя помощника секретаря по энергоэффективности и возобновляемым источникам Джеффа Марутяна, литий жизненно важен для декарбонизации экономики и достижения целей по внедрению 50% электромобилей уже к концу нынешнего десятилетия.

Предполагается, что большая часть металла возникла в окружающих горных хребтах долины Империал, богатых литием вулканических породах и магматических интрузиях от прошлой геологической активности. Кроме того, металл, вероятно, накапливался также в воде и отложениях, переносимых рекой Колорадо.

Вид с воздуха на геотермальную электростанцию ​​в долине Империал в Калифорнии, недалеко от Солтон-Си Фото: Shutterstock

Предполагается, что некоторые другие процессы также помогли литию сконцентрироваться в воде озера, а именно:

испарение литий содержащих вод, впадающих в бассейн;

выщелачивание лития из пород геотермальными рассолами.

Впрочем, исследователи настроены не так оптимистично — некоторые эксперты полагают, что извлечь литий из вод озера будет не так уж просто. Как правило, металл добывают путем испарения насыщенных литием рассолов, что требует большого количества энергии и инфраструктуры. В то же время добыча лития на озере Солтон-Си будет внедряться на инфраструктуре существующих геотермальных электростанций.

Предполагается, что горячий рассол будет закачиваться из геотермально активных слоев на глубине до 2,5 километра под поверхностью. Пар от этого рассола будет приводить в действие турбины для выработки электроэнергии, а затем рассол будет возвращен в подземные водоносные горизонты. Отметим, что такой подход направлен на извлечение лития из рассола перед его повторной закачкой.

Проблема этой методики заключается в том, что ранее никто не пробовал использовать литиевый рассол таким образом. Эксперты отмечают, что новый метод обещает быть более экологичным, чем традиционные методы, но местные жители обеспокоены, что проект может быть запущен еще до того, как будут пройдены все необходимые проверки.

Ранее Фокус писал о том, что половину запасов лития на Земле хранит в себе самая большая соляная пустыня в мире.