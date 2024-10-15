Незліченні скарби. Величезний запас літію виявлено у дуже солоній і смердючій "калюжі" (фото)

У Каліфорнійському озері заховано 3400 кілотонн літію, вчені досі не знають, чи зможемо ми його витягти.

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У всьому світі зростає попит на літій і багато країн змагаються за домінування на цьому ринку. Тепер, схоже, у Сполучених Штатів Америки з'явилися всі шанси отримати лідерство в цих перегонах — озеро в Каліфорнії переповнене бажаним металом. Але вчені попереджають: отримати його може бути вельми непросто, пише IFLScience.

Йдеться про озеро Солтон-Сі — внутрішнє неймовірно солоне та смердюче озеро, розташоване в каліфорнійській пустелі Сонора. Зазначимо, що раніше водойму називали "екологічною катастрофою", оскільки сильне забруднення перетворило її відкладення на токсичний пил із неприємним запахом тухлих яєць.

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Тепер учені вважають, що озеро може допомогти США перейти від використання викопного палива до поновлюваних енергетичних систем, зокрема батарей, ключовим компонентом яких є літій. Попередній аналіз був проведений дослідниками Міністерства енергетики США і вказує на те, що в регіоні може міститися до 3400 кілотонн літію. Для порівняння, цього достатньо для підтримки 375 мільйонів батарей для електромобілів.

За словами першого заступника помічника секретаря з енергоефективності та поновлюваних джерел Джеффа Марутяна, літій життєво важливий для декарбонізації економіки та досягнення цілей щодо впровадження 50% електромобілів уже до кінця нинішнього десятиліття.

Передбачається, що більша частина металу виникла в навколишніх гірських хребтах долини Імперіал, багатих літієм вулканічних породах і магматичних інтрузіях від минулої геологічної активності. Крім того, метал, імовірно, накопичувався також у воді та відкладеннях, які переносила річка Колорадо.

Вид з повітря на геотермальну електростанцію в долині Імперіал у Каліфорнії, недалеко від Солтон-Сі Фото: Shutterstock

Передбачається, що деякі інші процеси також допомогли літію сконцентруватися у воді озера, а саме:

випаровування літієвмісних вод, що впадають у басейн;

вилуговування літію з порід геотермальними розсолами.

Утім, дослідники налаштовані не так оптимістично — деякі експерти вважають, що витягти літій з вод озера буде не так вже й просто. Як правило, метал видобувають шляхом випаровування насичених літієм розсолів, що вимагає великої кількості енергії та інфраструктури. Водночас видобуток літію на озері Солтон-Сі буде впроваджуватися на інфраструктурі наявних геотермальних електростанцій.

Передбачається, що гарячий розсіл закачуватиметься з геотермально активних шарів на глибині до 2,5 кілометра під поверхнею. Пара від цього розсолу приводитиме в дію турбіни для вироблення електроенергії, а потім розсіл буде повернуто в підземні водоносні горизонти. Зазначимо, що такий підхід спрямований на вилучення літію з розсолу перед його повторним закачуванням.

Проблема цієї методики полягає в тому, що раніше ніхто не пробував використовувати літієвий розсіл таким чином. Експерти зазначають, що новий метод обіцяє бути екологічнішим за традиційні методи, але місцеві жителі занепокоєні, що проєкт може бути запущено ще до того, як буде пройдено всі необхідні перевірки.

Раніше Фокус писав про те, що половину запасів літію на Землі зберігає в собі найбільша соляна пустеля у світі.