Величезний запас відновлюваної енергії: в одному джерелі в 9 разів більше запасів, ніж знадобиться до 2030 року

Дослідники вважають, що величезне родовище, знайдене під Арканзасом, дає людству надію на відновлюване майбутнє.

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На щастя для людства, наука не стоїть на місці, а постійно розвивається. Наприклад, нове дослідження загалом стало можливим завдяки машинному навчанню та екологічним випробуванням. У результаті вченим вдалося виявити неймовірний запас літію під південним заходом Арканзасу (США) — передбачається, що резервуар містить близько 5-19 мільйонів тонн запасів, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що цієї кількості, якщо її вдасться видобути, вистачить, щоб потроїти запаси США та зробити країну світовим лідером з доступу до цього рідкоземельного мінералу. Крім того, таке родовище дасть величезний поштовх майбутньому електромобілів.

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За словами гідрологині й головної дослідниці Кетрін Кнірім, їхня з колегами робота вперше дала змогу оцінити загальну кількість літію, що міститься в цьому родовищі. Результати вказують на те, що тут достатньо розчиненого літію, щоб замінити імпорт літію в США і багато іншого.

Зазначимо, що сьогодні літій є одним з найважливіших мінералів на Землі, оскільки становить основу найефективніших акумуляторних батарей, доступних на світовому ринку. За словами старшого співробітника кафедри матеріалознавства Оксфордського університету Роберта Хауса, все це породило неймовірний світовий попит на цей мінерал — за останні роки він неймовірно зріс, як і ціни на літій. Наприклад, лише ціна карбонату літію в період з 2020 по 2022 роки зросла в 10 разів.

Відомо, що близько 84% усіх відомих родовищ літію зосереджені в таких країнах, як:

Аргентина; Австралія; Чилі; Китай.

У результаті сировина для виробництва літій-іонних батарей може виявитися складною і дорогою для виробників в інших країнах. Через це уряди країн і приватні підрядники по всьому світу зосереджені на тому, щоб виявити ще невідомі людству запаси літію. Тепер учені вважають, якщо запаси літію в Арканзасі вдасться витягти, одні тільки США зможуть задовольнити прогнозований світовий попит на літій в автомобільних акумуляторах до 2030 року — причому запасів літію в 9 разів більше, ніж необхідно.

Літій є критично важливим мінералом для енергетичного переходу і тепер дослідники вважають, що США в майбутньому, ймовірно, може поборотися за лідерство у видобутку літію з Китаєм. Зазначимо, що технічно літій не міститься в родовищі в чистому вигляді, він представлений у розсолах — дуже солоних водах, пов'язаних із глибокими підземними сольовими відкладеннями. На жаль, вчені досі не впевнені, якими можуть бути наслідки видобутку літію з розсолу і наскільки цей спосіб позбавлений екологічних і природоохоронних проблем.

Ба більше, оцінки запасів літію в цьому районі є лише оцінками, а тому знадобиться більше досліджень, щоб дізнатися точну кількість літію в родовищі, а також все про небезпеки його видобутку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили ще одне велике джерело "рідкого золота".