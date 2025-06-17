Супермен в опасности. Настоящий криптонит может стать секретом "светлого будущего" Земли (фото)

Исследователи утверждают, что реальная версия инопланетного материала, способного убить Супермена, может иметь удивительные преимущества для нашей планеты в будущем. Более того, он может открыть перспективы «зеленого будущего» Земли.

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В фильмах и комиксах криптонит — главная слабость Супермена, лишавшая его сил. Этот зеленый инопланетный материал возник на Криптоне и испускает уникальное ядовитое излучение, которое может ослабить и даже убить Супермена. Конечно, криптонит — полностью вымышленный материал, относящийся к области научной фантастики. Но теперь ученые считают, что на Земле действительно существует его аналог и он может оказаться полезным для будущего планеты, пишет Daily Mail.

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Криптонит Земли

По словам ученых из Музея естественной истории в Лондоне, реальная версия вымышленного криптонита может иметь удивительные преимущества на нашей планете. В отличие от вымышленного инопланетного материала, ядарит белый и порошкообразный, не испускает излучения и родом из Сербии, а не из космоса.

Ядарит — редкий, но многообещающий литийсодержащий минерал, впервые обнаруженный более 20 лет назад, образован как "ингредиенты торта, соединенные в точном порядке". Ученые считают, что вскоре он может стать движущей силой перехода Европы к глобальной революции электромобилей, поскольку двигатели внутреннего сгорания заменяются аккумуляторами.

Обнаружение ядарита

По словам геолога из Музея естественной истории, доктора Робина Армстронга, ядарит был впервые обнаружен в Сербии в 2004 году горнодобывающей корпорацией Rio Tinto, но даже геологи изначально не были уверены, что это такое.

Три года спустя материал был официально описан группой, в которую входили ученые Музея естественно истории Крис Стэнли и Майк Рамси. В то время сравнение ученых с базой данных всех существующих известных минералов доказало, что ядарит совершенно уникален. Ученые также считают, если человечество научится добывать ядарит, материал может иметь огромный потенциал.

Эксперты были удивлены тем, что химическая формула материала на самом деле была похожа, но не идентична, на формулу, изобретенную ля криптонита в фильме 2006 года "Возвращение Супермена". В фильме вымышленная формула — "гидроксид борсиликата натрия лития с фтором" — написана на ящике с криптонитом, украденном заклятым врагом Супермена. Это совпадение привлекло внимание СМИ в 2007 году, но почти два десятилетия потенциала ядарита все еще не реализованы.

Ядарит пока был найден только в одном месте на Земле Фото: Nature Geoscience

Очень редкий материал для Земли

Любопытно, что ядарит до сих пор был найден только в одном месте на планете — в сербском бассейне Ядар, от которого минерал и получил название. Но его нашли в таком количестве, что если бы его добыли, он мог бы стать источником зеленой революции.

Известно, что ядарит содержит большое количество бора и лития, которые являются относительно редкими и "промышленно важными элементами". Бор используется в удобрениях и термостойком стекле для смартфонов, а также в материалах для ветряных электростанций и солнечных панелей. Тем временем литий является ключевым компонентом в литий-ионных аккумуляторах электромобилей.

Если ядарит в бассейне Ядар будет добыт, он, как считают ученые, сможет производить литий и обеспечит до 90% квоты электромобилей в Европе. Известно, что для образования ядарит должен пройти редкий набор геологических этапов в особых условиях, включая богатые щелочью озера, богатое литием вулканическое стекло и преобразование глинистых минералов в кристаллические структуры.

По словам минералога из Музея естественной истории Франческо Путцолу, они обнаружили, что, если минеральные ингредиенты не совсем подходящие, если условия слишком кислые или слишком холодные, ядарит не образуется. Более того, критерии для образования материала настолько точные, что ученые ранее не встречали их воспроизведения где-либо еще на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили еще один крупный источник "жидкого золота".