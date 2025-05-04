До дня "Зоряних воєн": Білий дім оприлюднив ШІ-фото Трампа в образі ситха (фото)

Адміністрація чинного президента США Дональда Трампа вирішила привітати фанатів франшизи "Зоряні війни". Вона розмістила ШІ-зображення, в якому президента зобразили у вигляді ситха з червоним світловим мечем.

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Відповідний допис було розміщено на офіційному акаунті Білого дому в Х.

Допис Білого Дому в X (скриншот з WhiteHouse/X)

В тексті допису всіх вітають з 4-м травням, натякаючи на Star Wars Day — неофіційного дня культової франшизи.

"Вітаємо всіх з 4-м травням, особливі включаючи лівих радикальних божевільних, які так наполегливо борються за те, щоб повернути в нашу Галактику лордів-ситхів, вбивць, наркобаронів, небезпечних в'язнів та відомих членів банди MS-13", — йдеться у дописі Білого дому.

Дональд Трамп у образі "джедая" викликав у юзерів здивування (фото: WhiteHouse/X)

Далі в тексті повідомлення далі, що перераховані категорії належать до "Імперії", роблячи відсилку до однієї з двох головних протиборчих сил у подіях фільмів перши шести частин.

"Ви — не повстанці, ви — Імперія. Нехай 4-те травня буде з вами", — написали на акаунті Білого дому.

Користувачі розкритикували пост Білого Дому

Водночас під дописом Білого Дому юзери вирішили відреагувати на оприлюднений пост. Юзери прямо звинувачували Білий Дім і Трампа в тому, що вони є стихами, а не джедаями, вказували на "жалюгідність" допису та "ідіотизм" заяв офіційних осіб.

"Господи, які ви просто жалюгідні", — написав користувач Фред Веллман.

Американці у коментарях розкритикувати Трампа і Білий дім (скриншот з WhiteHouse/X)

"А ви розумієте, йолопи, що це л*йно є офіційною заявою глави держави, і її будуть зберігати в Бібліотеці Конгресу? Ви точно ХОЧЕТЕ, аби історики потім назвали ваш час правління найтупішим в історії Штатів?", — написав свою думку користувач з ніком BonkDaCarnivore.

Американці у коментарях розкритикувати Трампа і Білий дім (скриншот з WhiteHouse/X)

"Тепер ясно, чому в нього червоний світловий меч", — написав користувач з іменем Метт.

Американці у коментарях розкритикувати Трампа і Білий дім (скриншот з WhiteHouse/X)

"Якщо Трамп володіє червоним світловим мечем, то це значить, що він — частина Сихтів, і є злом. Все співпадає!", — написав користувач Гаррі Сіссон.

Американці у коментарях розкритикувати Трампа і Білий дім (скриншот з WhiteHouse/X)

"Цей акаунт просто такий крінж!", — написала користувачка з ніком Art Candee.

Американці у коментарях розкритикувати Трампа і Білий дім (скриншот з WhiteHouse/X)

Раніше повідомлялося, що Раян Гослінг зіграє у "Зоряних війнах". Він зніматиметься у новому фільмі франшизи "Зоряні війни", а стрічка вийде на екрани 28 травня 2027 року.

Згодом Фокус розповідав про п'ять найпопулярніших ігор франшизи Star Wars. Щорічно 4 травня фанати знаменитої саги відзначають неофіційне свято Star Wars Day, присвячене культовому всесвіту.