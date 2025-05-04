Ко дню "Звездных войн": Белый дом обнародовал ИИ-фото Трампа в образе ситха (фото)

Администрация действующего президента США Дональда Трампа решила поздравить фанатов франшизы "Звездные войны". Она разместила ИИ-изображение, в котором президента изобразили в виде ситха с красным световым мечом.

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Соответствующее сообщение было размещено на официальном аккаунте Белого дома в Х.

Сообщение Белого Дома в X (скриншот из WhiteHouse/X)

В тексте сообщения всех поздравляют с 4-м мая, намекая на Star Wars Day — неофициальный день культовой франшизы.

"Поздравляем всех с 4-м мая, особенно включая левых радикальных сумасшедших, которые так упорно борются за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов-ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13", — говорится в заметке Белого дома.

Дональд Трамп в образе "джедая" вызвал у юзеров недоумение (фото: WhiteHouse/X)

Далее в тексте сообщения далее, что перечисленные категории относятся к "Империи", делая отсылку к одной из двух главных противоборствующих сил в событиях фильмов первых шести частей.

"Вы — не повстанцы, вы — Империя. Пусть 4-е мая будет с вами", — написали на аккаунте Белого дома.

Пользователи раскритиковали пост Белого Дома

В то же время под сообщением Белого Дома, пользователи решили отреагировать на обнародованный пост. Юзеры прямо обвиняли Белый Дом и Трампа в том, что они являются стихами, а не джедаями, указывали на "жалкость" сообщения и "идиотизм" заявлений официальных лиц.

"Господи, какие вы просто жалкие", — написал пользователь Фред Веллман.

Американцы в комментариях раскритиковали Трампа и Белый дом (скриншот из WhiteHouse/X)

"А вы понимаете, идиоты, что это г*вно является официальным заявлением главы государства, и его будут хранить в Библиотеке Конгресса? Вы точно ХОТИТЕ, чтобы историки потом назвали ваше время правления самым тупым в истории Штатов?", — написал свое мнение пользователь с ником BonkDaCarnivore.

Американцы в комментариях раскритиковали Трампа и Белый дом (скриншот из WhiteHouse/X)

"Теперь ясно, почему у него красный световой меч", — написал пользователь с именем Мэтт.

Американцы в комментариях раскритиковали Трампа и Белый дом (скриншот из WhiteHouse/X)

"Если Трамп владеет красным световым мечом, то это значит, что он — часть Сихтов, и является злом. Все совпадает!", — написал пользователь Гарри Сиссон.

Американцы в комментариях раскритиковали Трампа и Белый дом (скриншот из WhiteHouse/X)

"Этот аккаунт просто такой кринж!", — написала пользовательница с ником Art Candee.

Американцы в комментариях раскритиковали Трампа и Белый дом (скриншот из WhiteHouse/X)

Ранее сообщалось, что Райан Гослинг сыграет в "Звездных войнах". Он будет сниматься в новом фильме франшизы "Звездные войны", а лента выйдет на экраны 28 мая 2027 года.

Впоследствии Фокус рассказывал о пяти самых популярных играх франшизы Star Wars. Ежегодно 4 мая фанаты знаменитой саги отмечают неофициальный праздник Star Wars Day, посвященный культовой вселенной.