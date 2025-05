"Да прибудет с Тобой Сила": топ-5 самых популярных игр франшизы "Звездные войны" (фото, видео)

Ежегодно 4 мая фанаты вселенной "Звездных войн" отмечают неофициальный праздник Star Wars Day, посвященный культовой вселенной. Фокус рассказывает о пяти самых популярных играх франшизы, которые можно уже сейчас приобрести со значительной скидкой.

Дата 4 мая была выбрана вследствие своеобразной игры слов в английском языке. Во всей франшизе джедаи в знак прощания говорят персонажам культовую фразу — "Да прибудет с Тобой Сила!" ("May the Force be with You!"). Именно звучание "May The Force" и даты May 4th (4 мая) и стали основанием для фанатов выбрать именно эту дату в календаре.

Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) (2003)

Одна из игр франшизы от компании BioWare, которая получила культовый статус среди фанатов "Звездных войн". События платформера происходят за несколько тысяч лет до истории в оригинальной трилогии.

Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) (фото: Wiki)

Здесь игрок пройдет путь от обычного воина до джедая и сможет выбрать сторону — светлую или темную. Именно KOTOR фанаты считают одной из лучших RPG и едва ли не лучшей игрой всей франшизы. Сейчас игру можно приобрести на ПК, смартфоны и планшеты.

В то же время сейчас циркулируют слухи о римейке, однако здесь не обошлось без скандала: созданием новой части KOTOR занимается студия Saber Interactive, имеющая связи с российским бизнесом и имеющая действующие офисы в Санкт-Петербурге.

Star Wars: The Force Unleashed (2008)

Star Wars: The Force Unleashed (фото: Википедия)

Экшн Star Wars: The Force Unleashed приглашает игроков приобщиться к истории ученика Дарта Вейдера — Старкилера. Игроку предстоит пройти его путь, преодолевая врагов и опасности на своем пути.

В этой игре есть особые визуальные эффекты, а также улучшена система использования Силы через простую игровую механику, что и сделало эту игру очень успешной. Сейчас игру можно найти на многих платформах и даже на Play Station Portable.

Star Wars Battlefront и Battlefront II (2004, 2017)

обложка Star Wars Battlefront (фото: Wikipedia) обложка Star Wars Battlefront II (фото: Wikipedia)

Star Wars: Battlefront и Battlefront II — это две серии PVP-шутеров от первого и третьего лица. В первой части от 2004 года, которая получила немалую популярность среди фанатов, игрок может выбрать роль различных персонажей франшизы в разные временные периоды вселенной Звездных войн за Империю и Сопротивление.

В то же время вторая часть от 2017 года была встречена фанатами несколько сдержаннее. Главными проблемами была смена игровой философии и оплата различных "примочек", но впоследствии разработчики трансформировали игру благодаря многим обновлениям. Сейчас вторая часть Battlefront является довольно популярной для любителей мультиплеерного режима.

Star Wars Jedi: Fallen Order (2019)

обложка Star Wars Jedi: Fallen Order (фото: Wikipedia)

Star Wars Jedi: Fallen Order была разработана компанией Respawn Entertainment, и имеет элементы экшна и приключенческой RPG. Здесь игроку в роли падавана Кала Кестиса, который пережил события после Приказа 66.

В этой игре нужно детально изучить боевую систему (она напоминает системы Skyrim или Dark Souls), а также использовать все возможности платформинга. В то же время глубокая история игры не позволит игрокам остаться равнодушным, что и сделало эту часть лучшим релизом за последние годы.

Star Wars Jedi: Survivor (2023)

обложка Star Wars Jedi: Survivor (фото: Wikipedia)

Эта часть является продолжением истории Кала Кестиса. В этом платформере было улучшено боевую систему, а также добавлены новые миры для исследования и глубже проработаны персонажи.

История Star Wars Jedi: Survivor продолжает тему выживания джедаев во времена расцвета Империи. В игре игроку придется делать непростой выбор,проходить сложные испытания и проводить бои на световом мече.

