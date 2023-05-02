Да пребудет с тобой Сила. Какие навыки качать в первую очередь в Star Wars Jedi: Survivor

Список обязательных навыков, которые понадобятся для прохождения игры на первых порах.

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В игре Star Wars Jedi: Survivor для игроков открывается огромное количество навыков, и некоторые из них должны быть изучены раньше остальных, чтобы игра стала интереснее.

Как и в большинстве других игр, в игре Star Wars Jedi: Survivor навыки покупаются за очки, которые в свою очередь, зарабатываются во время схваток с врагами и боссами. Также можно искать различные отзвуки Силы, которые позволяют заглядывать в прошлое и открывают очки опыта.

Конечно, игра позволяет открыть все возможные навыки, но для этого придется потратить не один десяток часов.

Star Wars Jedi: Survivor: навык выживания

Вашему персонажу Кэлу Кестису понадобится каждая частичка здоровья, которую он сможет заполучить. Поэтому необходимо прокачать каждый навык, который позволяет увеличить выживаемость Кэла (центральный столбец навыков). Также не лишним будет обзавестись Улучшенной формулой стимулятора, который повышает лечебный эффект от приема стимуляторов, в это же время навык Командной работы сокращает время, необходимое для лечения.

Кроме этого, навык Сфокусированный взгляд поможет персонажу автоматически уходить от ударов, когда будет зажата кнопка уклонения.

Star Wars Jedi: Survivor: прокачка светового меча

Апгрейд светового меча в игре Star Wars Jedi: Survivor полностью зависит от того, какой вид меча и стойку вы выберете: с одинарным лезвием, с двумя лезвиями, с двумя мечами и так далее.

Одинарный меч в Star Wars Jedi: Survivor:

Кэлу потребуется разблокировать навык Стремительный удар (Lunging Strike). Навык "Воздушное нападение" (Aerial Assault) позволяет наносить удары сверху, наносит больший урон и ошеломляет врагов. Этот навык можно улучить до "Воздушный ас" (Aerial Ace).

Двойной меч в Star Wars Jedi: Survivor:

Навык "Вихревое погружение" (Vortex Dive) – когда Кэл бросается вперед, при этом вращая световой меч вокруг себя, такой бросок помогает сломать защиту даже достаточно сильных врагов. "Двойная обита" (Double Orbit) – Кэл бросает свой меч вокруг оси, что позволяет отбросить врагов.

Парный меч в Star Wars Jedi: Survivor:

Прокачивайте навыки пока не доберетесь до навыка "Танцующие клинки" (Dancing Dlades), чтобы бросать свои световые мечи во врагов.

Перекрестная стойка в Star Wars Jedi: Survivor:

"Раздирающий удар" (Rending Swipe) и "Рассекающий удар" (Sundering Swipe) являются чрезвычайно мощными атаками, направленными на одного или несколько врагов. Но нужно учитывать, что время на выполнение этих атак достаточно большое, поэтому необходимо быть предельно точным.

Бластер в Star Wars Jedi: Survivor:

Прокачивайте свои навыки пока вам не откроется возможность выучить Набросок (Quick Draw), который достаточно долго заряжается, зато позволяет уложить сразу несколько противников одновременно.

Star Wars Jedi: Survivor: прокачка джедайской Силы

В игре вариантов совершенствования Силы конечно, не так много, как например умений, касающихся владения световым мечом, но все же придется определиться с некоторыми из них.

Кэлу Кестису обязательно стоит освоить навык Неумолимое притяжение (Unrelenting Pull), которое действует даже на более сильных противников. Поднимать и швырять врагов с помощью Силы также очень пригодится в бою и для выполнения заданий.

Сброс навыков в Star Wars Jedi: Survivor

Не стоит забывать, что игра позволяет пользователям сбрасывать навыки в любое время, что позволяет экспериментировать с самыми различными комбинациями. Первый сброс навыков будет бесплатным, а за все последующие придется заплатить одно очко опыта.