"Най прибуде з Тобою Сила": топ-5 найпопулярніших ігор франшизи "Зоряні війни" (фото, відео)

Щорічно 4 травня фанати всесвіту "Зоряних воєн" відзначають неофіційне свято Star Wars Day, присвячене культовому всесвіту. Фокус розповідає про п'ять найпопулярніших ігор франшизи, які можна вже зараз придбати зі значною знижкою.

Related video

Дата 4 травня була обрана внаслідок своєрідної гри слів у англійській мові. У всій франшизі джедаї на знак прощання кажуть персонажам культову фразу — "Най прибуде з Тобою Сила!" ("May the Force be with You!"). Саме звучання May The Force та дати May 4th (4 травня) і стали підставою для фанатів обрати саме цю дату в календарі.

Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) (2003)

Одна із грою франшизи від компанії BioWare, яка отримала культовий статус серед фанатів "Зоряних війн". Події платформера відбуваються за кілька тисяч років до історії в оригінальній трилогії.

Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) (фото: Wiki)

Тут гравець пройде шлях від звичайного воїна до джедая та зможе обрати сторону — світлу чи темну. Cаме KOTOR фанати вважають однією з найкращих RPG та чи не найкращою грою всієї франшизи. Наразі гру можна придбати на ПК, смартфони і планшети.

Водночас зараз циркулюють чутки про римейк, однак тут не обійшлося без скандалу: створенням нової частини KOTOR займається студія Saber Interactive, що має зв'язки з російським бізнесом і має чинні офіси в Санкт-Петербурзі.

Star Wars: The Force Unleashed (2008)

Star Wars: The Force Unleashed (фото: Wikipedia)

Екшн Star Wars: The Force Unleashed запрошує гравців долучитися до історії учня Дарта Вейдера – Старкілера. Гравцю треба пройти його шляхом, долаючи ворогів і небезпеки на своєму шляху.

В цій грі є особливі візуальні ефекти, а також покращено систему використання Сили через просту ігрову механіку, що і зробило цю гру дуже успішною. Наразі гру можна знайти на багатьох платформах і навіть на Play Station Portable.

Star Wars Battlefront та Battlefront II (2004, 2017)

обкладинка Star Wars Battlefront (фото: Wikipedia) обкладинка Star Wars Battlefront II (фото: Wikipedia)

Star Wars: Battlefront та Battlefront II – це дві серії PVP-шутерів від першої та третьої особи. В першій частині від 2004 року, яка здобула чималу популярність серед фанатів, гравець може обрати роль різних персонажів франшизи в різні часові періоди всесвіту Зоряних воєн за Імперію та Опір.

Водночас друга частина від 2017 року було зустрінута фанатами дещо стриманіше. Головними проблемами була зміна ігрової філософії та оплата різних "примочок", та згодом розробники трансформували гру завдяки багатьом оновлення. Наразі друга частина Battlefront є доволі популярною для любителів мультиплеєрного режиму.

Star Wars Jedi: Fallen Order (2019)

обкладинка Star Wars Jedi: Fallen Order (фото: Wikipedia)

Star Wars Jedi: Fallen Order була розроблена компанією Respawn Entertainment, і має елементи екшену та пригодницького RPG.Тут гравцю в ролі падавана Кала Кестіса, який пережив події після Наказу 66.

В цій грі потрібно детально вивчити бойову систему (вона нагадує системи Skyrim чи Dark Souls), а також використовувати всі можливості платформінга. Водночас глибока історія гри не дозволить гравцям залишитися байдужим, що і зробило цю частину найкращим релізом за останні роки.

Star Wars Jedi: Survivor (2023)

обкладинка Star Wars Jedi: Survivor (фото: Wikipedia)

Ця частина є продовження історії Кала Кестіса. В цьому платформері було покращено бойову систему, а також додано нові світи для дослідження та глибше опрацьовано персонажів.

Історія Star Wars Jedi: Survivor продовжує тему виживання джедаїв у часи розквіту Імперії. В грі гравцю доведеться робити непростий вибір, проходити складні випробування та проводити бої на світловому мечі.

Раніше повідомлялося, що в Британії вперше за майже пів століття покажуть "справжню" версію "Зоряних війн". У червні 2025 року під час кінофестивалю у Великій Британії публіка побачить оригінальну версію франшизи.

Згодом стало відомо, що Раян Гослінг зіграє у "Зоряних війнах". Він зніматиметься у новому фільмі франшизи "Зоряні війни", а стрічка вийде на екрани 28 травня 2027 року.