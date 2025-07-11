"Трамп Супермен": Белый дом опубликовал фото президента в фантастическом костюме

Белый дом разместил в соцсетях изображение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, омолодив его и одев в необычную одежду. Изображение сгенерировано искусственным интеллектом, который превратил Трампа в героя комиксов Супермена.

Related video

Трамп в образе Супермена появился в аккаунте X (Twitter) Белого дома около 22 часов (по времени Вашингтона) 10 июля. Видим фигуру американского президента, на которого натянули сине-красно-желтый костюм супергероя. Глава США будто бы сжал кулаки, напряг мышцы и, вероятно, летит вверх на фоне размытого фона. Под изображением — десяток слов, в которых перечисляются надежды на президента.

В заметке администрации говорится о том, что Трамп является олицетворением надежды, который показывает верный путь Америке.

"Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп", — написал Белый дом.

Оригинальные фото Трампа — президент США в образе Супермена — президент США в образе Супермена Фото: Білий дім

Фото Трампа в образе Супермена получило почти 4 млн просмотров, 26 тыс. лайков, 9 тыс. репостов и 11 тыс. комментариев. Среди комментариев есть другие изображения, сгенерированные пользователями соцсетей. На некоторых — издеваются над поддержкой Израиля. На других — напоминают о скандале с "бумагами Эпштейна", в которых могут скрываться тайны президента и которые вдруг исчезли: их назвали "криптонитом Трампа". Положительных реакций не нашлось.

Оригинальные фото Трампа — президент США в образе Супермена с флагом Израиля Фото: X (Twitter) Оригинальные фото Трампа — президент США с напоминанием о деле Эпштейна Фото: X (Twitter)

На портале Белого дома нет комментариев относительно изображения Трампа в костюме Супермена.

Супермен — персонаж комиксов и серии блокбастеров. Это представитель инопланетной цивилизации, которого ребенком забросили на Землю. Супермен обладает сверхчеловеческой силой, способен раскрутить Землю в противоположную сторону, борется с силами зла, но при этом имеет слабое место — теряет силы под действием таинственного минерала "криптонит".

Оригинальные фото Трампа — детали

Администрация Белого дома в 2025 году уже публиковала другие оригинальные изображения Трампа. На одном из них американский президент был в одежде Папы Римского: в белой сутане, с митрой на голове и с крестом на шее. Политик сидит на позолоченном кресле и поднял вверх указательный палец, как будто обращая на что-то внимание. Изображение появилось в мае, а в апреле Трамп заявил, что хотел бы стать Папой Римским.

Оригинальные фото Трампа — президент США в образе Папы Римского в образе Папы Римского Фото: Truth Social / Donald Trump

Другое необычное фото Трампа — в образе ситха: он якобы держит в руках красный меч, стоя на фоне флага США. Ситх — персонаж вселенной "Звездных войн", который противостоял воинам добра — джедаям с синими мечами, обратили внимание в соцсетях. Белый дом не объяснил, почему выбрал отрицательного персонажа, но написал о борьбе против "лордов, убийц, наркобаронов, заключенных и опасных бандитов".

Оригинальные фото Трампа — президент США в образе ситха — оригинальные фото Трампа

В феврале появилось изображение Трампа в короне, которое якобы разместили на обложке журнала Time. Изображение появилось после того, как президент США отменил решение властей Нью-Йорка ввести плату за въезд в центр города. Подпись под фото, "Да здравствует король", возмутила граждан. Между тем министр транспорта заявил, что решение мэрии это "пощечина рабочему классу".

Оригинальные фото Трампа — президент США в короне Фото: Twitter/The White House

Напоминаем, 10 июля медиа рассказали о планах Трампа ввести санкции против РФ, которые должны повлиять на намерение россиян вести войну в Украине