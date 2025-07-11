Супермен перемагає диктатора зі Східної Європи: рецензія на фільм Джеймса Ганна

В українських кінотеатрах стартувала одна з найочікуваніших картин літа — новий "Супермен" 2025 року режисера Джеймса Ганна ("Вартові галактики"). В Україні фільм очікували як ніякий інший. Адже всесвіт про хлопця з Криптона для багатьох — не просто ще одне супергеройське кіно, а ціла життєва віха з дитинства чи юності.

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Фокус подивився нового "Супермена" 2025 Джеймса Ганна одним із перших і розповідає про нову сторінку в історії кіностудії DC.

Трейлер фільму "Супермен"

У своїх інтерв'ю Ганн неодноразово говорив: "Супермен" — це данина поваги тим коміксам, які я люблю". І. відверто, правдивість цього твердження впадає в око, коли дивишся нового "Супермена" 2025 з-під пера режисера.

Усі, хто очікував чергових "Вартових галактики" за версією DC можуть бути здивовані: їх тут майже немає. Звичайно, ми бачимо романтизм, емоційну тактильність, інтригуючих антигероїв, які за ступенем важливості не поступаються самому Супермену, зворушливих героїв-помічників. Але, все-таки, перед нами — саме "Супермен", в якому дотримані всі "ДНК-коди" культового всесвіту.

Роль Супермена виконав Девід Коренсвет Фото: Скриншот

Щоправда Ганну вдалося злегка переписати ключове підґрунтя появи Супермена на планеті землян, і це було інтригуюче і несподівано.

З кодів "Вартових галактики" в "Супермені" — сценарій, побудований на діалогах і зворушливих персонажах, для яких яскраві спецефекти — просто тло.

Про що розповідає новий "Супермен"

Отже, сюжет нового "Супермена" починається за три роки після того, як Кларк Кент (Девід Коренсвет) опиняється в Метрополісі в ролі шляхетного рятувальника з літерою S на грудях.

Раніше герой зупинив армію однієї окремо взятої східно-європейської країни (ймовірно, малася на увазі РФ, але це не точно), від захоплення біднішої країни (мабуть України, але це теж не точно).

Це спровокувало масштабний міжнародний конфлікт. А також гнів одного геніального мільярдера Лекса Лютора (Ніколас Голт), якого дуже дратувала популярність Супермена.

Ніколас Голт зіграв Лекса Лютора Фото: Скриншот

Він вирішує публічно розтоптати не тільки репутацію Супермена, а й його самого. Йому вдається "накопати" страшну правду про мотиви появи Супермена на планеті Земля, яка виявляється… правдою.

Тепер "людині зі сталі" належить не тільки врятувати планету від тимчасових розломів і чорної діри, а й довести, що він гідний цієї енерговитратної справи.

Зі свого боку, мільярдер Лекс Лютор створює кишеньковий мультивсесвіт, що загрожує розірвати планету на шматки, паралельно об'єднуючи зусилля з главою автократичної держави (імовірно Путіним, щоправда, більш схожим на Ейнштейна).

У сюжеті присутні яскраві персонажі-помічники: дотепні, іскрометні та дуже здібні супергерої, місцями не менш цікаві, ніж сам герой Криптона.

Кадр із фільму "Супермен" Фото: Скриншот

Нові колеги Супермена в боротьбі зі злом — Банда Справедливості, членами якої є хлопець із поганою зачіскою — Зелений Ліхтар (Натан Філліон), Орлиця, що метає диски для гоління (Ізабель Мерсед), і запеклий та нещадний Містер Террифік (Еді Гатегі).

На окрему увагу заслуговує відсилання до оригінального сюжету у вигляді персонажів-прийомних батьків — простих фермерів. Цей сценарний прийом додає чутливості й без того чуттєвій історії.

Отже, можна зробити висновок, що перезапуск популярного всесвіту DC пройшов успішно. Перед нами — Супермен, дуже схожий на спочатку задуману версію, щоправда, з легким апгрейдом і актуалізацією 2025 року.

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