Супермен побеждает диктатора из Восточной Европы: рецензия на фильм Джеймса Ганна

В украинских кинотеатрах стартовала одна из самых ожидаемых картин лета – новый "Супермен" 2025 режиссера Джеймса Ганна ("Стражи галактики"). В Украине фильм ожидали как никакой другой. Ведь вселенная о парне с Криптона, для многих, — не просто еще одно супергеройское кино, а целая жизненная веха из детства или юности.

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Трейлер фильма "Супермен"

В своих интервью Ганн неоднократно говорил: "Супермен" — это дань уважения тем комиксам, которые я люблю". И. откровенно, правдивость этого утверждения бросается в глаза, когда смотришь нового "Супермена" 2025 из-под пера режиссера.

Все, кто ожидал очередных "Стражей галактики" по версии DC могут быть удивлены: их здесь почти нет. Конечно, мы видим романтизм, эмоциональную тактильность, интригующих антигероев, по степени важности, не уступающих самому Супермену, трогательных героев-помощников. Но, все-таки, перед нами – именно "Супермен", в котором соблюдены все "ДНК-коды" культовой вселенной.

Роль Супермена исполнил Дэвид Коренсвет Фото: Скриншот

Правда Ганну удалось слегка переписать ключевую подоплеку появления Супермена на планете землян, и это было интригующе и неожиданно.

Из кодов "Стражей галактики" в "Супермене" – сценарий, построенный на диалогах и трогательных персонажах, для которых яркие спецэффекты – просто фон.

О чем рассказывает новый "Супермен"

Итак, сюжет нового "Супермена" начинается через три года после того, как Кларк Кент (Дэвид Коренсвет) оказывается в Метрополисе в роли благородного спасателя с буквой S на груди.

Ранее герой остановил армию одной отдельно взятой восточно-европейской страны (вероятно, подразумевалась РФ, но это не точно), от захвата более бедной страны (видимо Украины, но это тоже не точно).

Это спровоцировало масштабный международный конфликт. А также гнев одного гениального миллиардера Лекса Лютора (Николас Холт), которого очень раздражала популярность Супермена.

Николас Холт сыграл Лекса Лютора Фото: Скриншот

Он решает публично растоптать не только репутацию Супермена, но и его самого. Ему удается "накопать" страшную правду о мотивах появления Супермена на планете Земля, которая оказывается… правдой.

Теперь "человеку из стали" предстоит не только спасти планету от временных разломов и черной дыры, но и доказать, что он достоин этого энергозатратного дела.

В свою очередь, миллиардер Лекс Лютор создает карманную мультивселенную, угрожающую разорвать планету в клочья, параллельно объединяя усилия с главой автократического государства (предположительно Путиным, правда, больше похожим на Эйнштейна).

В сюжете присутствуют яркие персонажи-помощники: остроумные, искрометные и очень способные супергерои, местами не менее интересные, чем сам герой Криптона.

Кадр из фильма "Супермен" Фото: Скриншот

Новые коллеги Супермена в борьбе со злом — Банда Справедливости, членами которой являются парень с плохой прической — Зеленый Фонарь (Натан Филлион), метающая бритвенные диски Орлица (Изабель Мерсед) и яростный и беспощадный Мистер Террифик (Эди Гатеги).

Отдельного внимания заслуживает отсылка к оригинальному сюжету в виде персонажей-приемных родителей – простых фермеров. Этот сценарный прием добавляет чувствительности и без того чувственной истории.

Итак, можно сделать вывод, что перезапуск популярной вселенной DC прошел успешно. Перед нами – Супермен, очень похожий на первоначально задуманную версию, правда, с легким апгрейдом и актуализацией 2025 года.

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