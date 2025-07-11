Супермен побеждает диктатора из Восточной Европы: рецензия на фильм Джеймса Ганна
В украинских кинотеатрах стартовала одна из самых ожидаемых картин лета – новый "Супермен" 2025 режиссера Джеймса Ганна ("Стражи галактики"). В Украине фильм ожидали как никакой другой. Ведь вселенная о парне с Криптона, для многих, — не просто еще одно супергеройское кино, а целая жизненная веха из детства или юности.
Фокус посмотрел нового "Супермена" 2025 Джеймса Ганна одним из первых и рассказывает о новой страничке в истории киностудии DC.
В своих интервью Ганн неоднократно говорил: "Супермен" — это дань уважения тем комиксам, которые я люблю". И. откровенно, правдивость этого утверждения бросается в глаза, когда смотришь нового "Супермена" 2025 из-под пера режиссера.
Все, кто ожидал очередных "Стражей галактики" по версии DC могут быть удивлены: их здесь почти нет. Конечно, мы видим романтизм, эмоциональную тактильность, интригующих антигероев, по степени важности, не уступающих самому Супермену, трогательных героев-помощников. Но, все-таки, перед нами – именно "Супермен", в котором соблюдены все "ДНК-коды" культовой вселенной.
Правда Ганну удалось слегка переписать ключевую подоплеку появления Супермена на планете землян, и это было интригующе и неожиданно.
Из кодов "Стражей галактики" в "Супермене" – сценарий, построенный на диалогах и трогательных персонажах, для которых яркие спецэффекты – просто фон.
О чем рассказывает новый "Супермен"
Итак, сюжет нового "Супермена" начинается через три года после того, как Кларк Кент (Дэвид Коренсвет) оказывается в Метрополисе в роли благородного спасателя с буквой S на груди.
Ранее герой остановил армию одной отдельно взятой восточно-европейской страны (вероятно, подразумевалась РФ, но это не точно), от захвата более бедной страны (видимо Украины, но это тоже не точно).
Это спровоцировало масштабный международный конфликт. А также гнев одного гениального миллиардера Лекса Лютора (Николас Холт), которого очень раздражала популярность Супермена.
Он решает публично растоптать не только репутацию Супермена, но и его самого. Ему удается "накопать" страшную правду о мотивах появления Супермена на планете Земля, которая оказывается… правдой.
Теперь "человеку из стали" предстоит не только спасти планету от временных разломов и черной дыры, но и доказать, что он достоин этого энергозатратного дела.
В свою очередь, миллиардер Лекс Лютор создает карманную мультивселенную, угрожающую разорвать планету в клочья, параллельно объединяя усилия с главой автократического государства (предположительно Путиным, правда, больше похожим на Эйнштейна).
В сюжете присутствуют яркие персонажи-помощники: остроумные, искрометные и очень способные супергерои, местами не менее интересные, чем сам герой Криптона.
Новые коллеги Супермена в борьбе со злом — Банда Справедливости, членами которой являются парень с плохой прической — Зеленый Фонарь (Натан Филлион), метающая бритвенные диски Орлица (Изабель Мерсед) и яростный и беспощадный Мистер Террифик (Эди Гатеги).
Отдельного внимания заслуживает отсылка к оригинальному сюжету в виде персонажей-приемных родителей – простых фермеров. Этот сценарный прием добавляет чувствительности и без того чувственной истории.
Итак, можно сделать вывод, что перезапуск популярной вселенной DC прошел успешно. Перед нами – Супермен, очень похожий на первоначально задуманную версию, правда, с легким апгрейдом и актуализацией 2025 года.
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