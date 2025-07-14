Трамп "испортил" церемонию награждения "Челси" после победы над ПСЖ (видео)

Футболист "Челси" Коул Палмер был ошеломлен, когда президент США Дональд Трамп странным образом ворвался на церемонию вручения "синим" трофея Клубного чемпионата мира. Лидер Белого заявил спортсменам, что будет отмечать победу вместе с ними.

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Президент США, который смотрел матч из вип-ложи на стадионе "Метлайф", наблюдал за тем, как ФК "Челси" одержал победу над "ПСЖ" со счетом 3:0. А потом "получил" приз вместе с командой-победительницей, пишет Daily Mail.

Трамп не покинул сцену и праздновал вместе с журналистами

Примерно за 35 минут до начала матча Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в близлежащий аэропорт Тетерборо на президентском вертолете Marine One из местного гольф-клуба в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

79-летнему президенту США оказали VIP-обслуживание, пока он наблюдал за происходящим вместе с первой леди Меланией, которая выглядела шикарно в белом платье и черном блейзере, и президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Однако кульминационный момент Трампа наступил после финального свистка, когда он оказался в центре внимания во время вручения трофея "Челси".

Ожидалось, что президент США отойдет в сторону после передачи кубка капитану "Челси" Рису Джеймсу, как это принято. Однако, к недоумению многих игроков "Челси", Трамп оставался на сцене во время всей церемонии.

Герой сборной Англии Коул Палмер, забивший два мяча, выглядел особенно смущенным действиями Трампа и, по-видимому, произнес слова: "Что он делает?"

Фанаты заявили, что Трамп испортил момент для ФК "Челси" Фото: Getty Images

Ранее Трамп вручил Палмеру награду "Золотой мяч", и 23-летний полузащитник выглядел столь же озадаченным во время вручения.

После вручения медалей победителям и проигравшим президент США оказался в центре внимания, когда "синие" подняли трофей. Президент ФИФА Джанни Инфантино попросил его покинуть сцену, но Трамп остался в гуще событий.

Капитан "Челси" Рис Джеймс сказал после, что Трамп их поздравил: "Было довольно громко. Я почти ничего не слышал. Он просто поздравил меня и команду с тем, что мы взяли трофей, и пожелал нам наслаждаться моментом".

Коул Палмер признался, что был удивлен: "Я знал, что он будет здесь, но не думал, что он будет на трибуне, когда мы поднимем кубок. Да, я немного растерялся".

А футболист Леви Колвилл добавил: "Мне сказали, что он собирается вручить кубок, а затем уйти со сцены, и я думал, что он собирается уйти со сцены, но он хотел остаться".

Трамп обескуражил футболистов "Челси"

На видео также попал курьезный момент, когда Трамп прячет в карман пиджака золотую чемпионскую медаль. Оказалось, что это подарок от президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Журналисты и фанаты отметили, что поведение американского президента напомнило поступок футболиста Джона Терри. Терри известен тем, что надел полную форму на празднование победы "Челси" в финале Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" в 2012 году, несмотря на то, что он не принимал участия в игре из-за дисквалификации.

"Трамп превратился в Джона Терри", — написали некоторые пользователи соцсетей.

Тем временем другой фанат отметил: "Трамп испортил праздничную фотографию "Челси".

Многих удивил уже тот факт, что президент США, страны, где классический футбол не слишком популярен, вообще появился на игре. Кроме того, на стадионе "Метлайф" присутствовал и его сын, Дон-младший со своей новой подругой Беттиной Андерсон. Возможно, он хотел поддержать американского миллиардера Тодда Боэли, которому принадлежит "Челси". Он также присутствовал в вип-ложе и сидел рядом Трампом, Инфантино и главе "ПСЖ" Нассером эль-Хелаифи.

Сам Трамп объяснил, почему он решил посетить финальный матч клубного чемпионата мира.

"Я действительно здорово провожу время. Это – удивительный спорт", – сообщил Трамп.

Напомним, Фокус писал о том, как прошел матч между "Челси" и ПСЖ.

Ранее 79-летнего Дональда Трампа изобразили в образе юного и мускулистого Супермена. Произошло это после премьеры нового фильма про супергероя, снятого Джеймсом Ганном.