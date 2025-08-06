Футболист луганской "Зари" внезапно умер в возрасте 25 лет: что известно (фото)

Игрок луганского футбольного клуба "Заря" Владимир Белоцерковец умер 6 августа на 26-м году жизни. До того, как стать полузащитником "Зари", он выступал за "Ингулец" и запорожский "Металлург".

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Причины смерти на момент публикации новости неизвестны. В сообщении на официальном сайте клуб "Заря" выражает соболезнования близким и родственникам футболиста.

"Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека. Терпения и сил семье Владимира Белоцерковца", — написала пресс-служба клуба.

Слова соболезнования семье и близким футболиста также опубликованы на официальной странице объединения профессиональных футбольных клубов Украины "Премьер-лига" в Facebook.

В УПЛ выразили соболезнования родным и близким Владимира Белоцерковца Фото: скриншот

Что известно о Владимире Белоцерковце

Будущий футболист родился 22 января 2000 года. Он является воспитанником ФК "Заря" и выступал в составе команды клуба в сезонах 2019-2020 и 2020-2021 годов. Также он сыграл 61 игру в составе запорожского "Металлурга" (2 гола и 9 результативных передач), и 32 матча за клуб "Ингулец" поселка Петрово Кировоградской области (в них был автором 3 голов). В составе "Ингульца" Владимир стал чемпионом Первой лиги.

15 января 2025 года в "Заре" сообщили, что полузащитник Белоцерковец вернулся в клуб.

Полузащитник ФК "Заря" скончался на 26-м году жизни Фото: Фк Заря Луганск

Напомним, 3 июля СМИ сообщали о смерти звезды ФК "Ливерпуль" Диогу Жоты. Футболист погиб в ДТП через две недели после его свадьбы.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области назвали имя полицейского, который погиб в стрельбе 5 августа в Измаиле. Погибшим оказался старший лейтенант Михаил Сорока.