Футболіст луганської "Зорі" раптово помер у віці 25 років: що відомо (фото)

Гравець луганського футбольного клубу "Зоря" Володимир Білоцерковець помер 6 серпня на 26-му році життя. До того, як стати півзахисником "Зорі", він виступав за "Інгулець" і запорізький "Металург".

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Причини смерті на момент публікації новини невідомі. У повідомленні на офіційному сайті клуб "Зоря" висловлює співчуття близьким і родичам футболіста.

"Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Терпіння та сил родині Володимира Білоцерковця", — написала пресслужба клубу.

Слова співчуття родині та близьким футболіста також опубліковані на офіційній сторінці об’єднання професіональних футбольних клубів України "Прем’єр-ліга" у Facebook.

В УПЛ висловили співчуття рідним і близьким Володимира Білоцерковця Фото: скриншот

Що відомо про Володимира Білоцерковця

Майбутній футболіст народився 22 січня 2000 року. Він є вихованцем ФК "Зоря" та виступав у складі команди клубу в сезонах 2019-2020 і 2020-2021 років. Також він зіграв 61 гру в складі запорізького "Металурга" (2 голи та 9 результативних передач), і 32 матчі за клуб "Інгулець" селища Петрове Кіровоградської області ( в них був автором 3 голів). У складі "Інгульця" Володимир став чемпіоном Першої ліги.

15 січня 2025 року в "Зорі" повідомили, що півзахисник Білоцерковець повернувся до клубу.

Півзахисник ФК "Зоря" помер на 26-му році життя Фото: Фк Зоря Луганськ

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