Трагедія на Одещині: стало відомо ім'я поліцейського, який загинув у стрілянині

5 серпня в Ізмаїлі на Одещині чоловік вистрілив із пістолета в працівника поліції. Загиблим виявився старший лейтенант Михайло Сорока.

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Інформацію про трагедію оприлюднили на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області. У повідомленні зазначили, що поліцейський загинув під час несення служби в рідному місті Ізмаїл. Його життя обірвалося від кулі зловмисника. Правоохоронець мав 34 роки. У нього залишилися дружина та двоє маленьких дітей.

Відомо, що Михайло Сорока народився в Ізмаїлі. У 2008 році він закінчив Національну академію внутрішніх справ і присвятив життя служінню українському народу. За роки роботи він обіймав різні посади: працював оперативником, дільничним, ювенальним поліцейським, а останнім часом – інспектором сектору реагування патрульної поліції Ізмаїльського районного відділу.

Колеги характеризують його як чесного, принципового та відданого своїй справі офіцера, який завжди був готовий стати на захист людей, не уникав труднощів і не відступав перед небезпекою. Його також згадують як люблячого чоловіка і турботливого батька, а для колег він був надійним товаришем і людиною з великим серцем.

Мопедист вистрелив у поліцейського — що відомо про трагедію на Одещині

Нагадаємо, що трагедія сталася 5 серпня близько 18:00 в Ізмаїлі. Під час перевірки документів 45-річний чоловік на мопеді почав поводитися агресивно, дістав зброю та відкрив вогонь по поліцейських. Один із правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

Поранених госпіталізували, однак старший лейтенант поліції згодом помер у лікарні. Зловмисник перебуває під наглядом лікарів і правоохоронців, його затримано.

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею 348 КК України, що передбачає довічне позбавлення волі за посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Раніше Фокус писав, що 16 липня на Чернігівщині під час навчальних стрільб на полігоні Сухопутних військ ЗСУ курсант відкрив вогонь по інструкторах. Загинули двоє військових, ще один вижив завдяки бронежилету.

Також напередодні російські спецслужби організували вбивство полковника СБУ Івана Воронича. Для цього найняли двох кілерів – чоловіка і жінку, які приїхали з-за кордону. Полковник жив за місцем реєстрації, тож нападник легко знайшов його двір і відкрив вогонь.