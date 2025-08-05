На Одещині мопедист застрелив поліцейського: деталі трагедії

В Одеській області затримали чоловіка, який вистрілив у поліцейського з пістолета під час перевірки документів. Від отриманих травм старший лейтенант поліції помер у лікарні.

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Трагедія сталася 5 серпня близько 18:00 в Ізмаїлі, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо слідство встановило, що на околиці міста працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного чоловіка на мопеді для перевірки документів.

Той поводився агресивно, дістав зброю і почав стріляти в бік поліцейських. У результаті один із правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю і поранив нападника. Обох госпіталізували.

Старший лейтенант поліції помер у лікарні. Зловмисник із вогнепальними пораненнями зараз у медзакладі під наглядом лікарів і поліції. Його затримано в процесуальному порядку.

Порушено кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Розслідування у справі триває.

Раніше Фокус писав, що на Чернігівщині під час проведення навчальних стрільб на полігоні Сухопутних військ ЗСУ курсант з невстановлених поки причин відкрив вогонь по інструкторах. Загинули двоє військових.

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