На Одещині мопедист застрелив поліцейського: деталі трагедії
В Одеській області затримали чоловіка, який вистрілив у поліцейського з пістолета під час перевірки документів. Від отриманих травм старший лейтенант поліції помер у лікарні.
Трагедія сталася 5 серпня близько 18:00 в Ізмаїлі, повідомили в поліції Одеської області.
Попередньо слідство встановило, що на околиці міста працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного чоловіка на мопеді для перевірки документів.
Той поводився агресивно, дістав зброю і почав стріляти в бік поліцейських. У результаті один із правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю і поранив нападника. Обох госпіталізували.
Старший лейтенант поліції помер у лікарні. Зловмисник із вогнепальними пораненнями зараз у медзакладі під наглядом лікарів і поліції. Його затримано в процесуальному порядку.
Порушено кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.
Розслідування у справі триває.
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