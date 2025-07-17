Курсант розстріляв інструкторів на навчальному полігоні ЗСУ: що відомо

Інцидент трапився на Гончарівському полігоні в Чернігівській області. В Нацполіції вже повідомили, що стрілка затримано.

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16 липня стало відомо, що на Чернігівщині під час проведення навчальних стрільб на полігоні Сухопутних військ ЗСУ курсант з не встановлених наразі причин відкрив вогонь по інструкторам. Загинуло двоє військових. У Нацполіції повідомили, що нині триває досудове розслідування.

"Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство – ред.). Триває досудове розслідування", — сказано у повідомленні.

Мобілізований адвокат Клім Братковский підтвердив факт інциденту та розповів подробиці у закритому дописі на Facebook.

Допис Кліма Братковського Фото: Скріншот

За даними Клима Братковського, 16.07.2025, близько 14:45, поблизу селища Гончарівське Чернігівського району, під час проведення навчальних стрільб на загальновійськовому полігоні Сухопутних військ ЗСУ, курсант військової частини А3321 солдат Кошель Б.Є., з невстановленого, на даний час, мотиву схопив автомат "АКМ-74", який привів у бойовий стан та здійснив постріли в бік:

старшого сержанта Кришталя Д.О.,

⁠головного сержанта Рекуненка О.Л. та

⁠старшого сержанта Скрипки Д.О.

Внаслідок здійснених пострілів військовослужбовці Рекуненко та Кришталь отримали численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких померли на місці події. Курсант добив їх пострілами у голову.

Третій інструктор вижив, бо всі кулі влучили у бронежилет.

Братковський додав, що коли Кошель прибув до частини, то заявляв, що не збирається служити і мав намір виїхати до Росії ще у 2022 році.

"Якщо в інших курсантів є автомати, і вони можуть відповісти чергою, то у інструкторів на рубежі немає зброї. Вони беззбройні. А вам відомо, що ТЦК після ВЛК відправляють на БЗВП навіть людей з шизофренією, тому не дивно, що таке могло трапитися", - коментує Братковський.

В Сухопутних військах ЗСУ поки не прокоментували трагедію на своєму об'єкті.

Нагадаємо, у ДБР повідомили, що розслідують ймовірне побиття чоловіка під час затримання у Миколаєві. Він був оголошений ТЦК у розшук, військових підозрюють у перевищенні повноважень.

А в Києві затримали бойфренда блогерки Софії Комендант, який знімав ролики про "будні ухилянта".