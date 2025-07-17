Курсант расстрелял инструкторов на учебном полигоне ВСУ: что известно

Инцидент произошел на Гончаровском полигоне в Черниговской области. В Нацполиции уже сообщили, что стрелок задержан.

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16 июля стало известно, что на Черниговщине во время проведения учебных стрельб на полигоне Сухопутных войск ВСУ курсант по не установленным пока причинам открыл огонь по инструкторам. Погибли двое военных. В Нацполиции сообщили, что сейчас продолжается досудебное расследование.

"Полиция задержала подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство — ред.). Продолжается досудебное расследование", — сказано в сообщении.

Мобилизованный адвокат Клим Братковский подтвердил факт инцидента и рассказал подробности в закрытом посте на Facebook.

Сообщение Клима Братковского Фото: Скриншот

По данным Клима Братковского, 16.07.2025, около 14:45, вблизи поселка Гончаровское Черниговского района, во время проведения учебных стрельб на общевойсковом полигоне Сухопутных войск ВСУ, курсант воинской части А3321 солдат Кошель Б.Е., из неустановленного, в настоящее время, мотива схватил автомат "АКМ-74", который привел в боевое состояние и произвел выстрелы в сторону:

старшего сержанта Кришталя Д.А.,

старшего сержанта Рекуненко А.Л. и

старшего сержанта Скрипки Д.А.

В результате совершенных выстрелов военнослужащие Рекуненко и Кришталь получили многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончались на месте происшествия. Курсант добил их выстрелами в голову.

Третий инструктор выжил, потому что все пули попали в бронежилет.

Братковский добавил, что когда Кошель прибыл в часть, то заявлял, что не собирается служить и намеревался уехать в Россию еще в 2022 году.

"Если у других курсантов есть автоматы, и они могут ответить очередью, то у инструкторов на рубеже нет оружия. Они безоружны. А вам известно, что ТЦК после ВВК отправляют на БЗВП даже людей с шизофренией, поэтому неудивительно, что такое могло случиться", — комментирует Братковский.

В Сухопутных войсках ВСУ пока не прокомментировали трагедию на своем объекте.

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А в Киеве задержали бойфренда блогера Софии Комендант, который снимал ролики о "буднях уклониста".