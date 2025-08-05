В Одесской области мопедист застрелил полицейского: детали трагедии

В Одесской области задержали мужчину, который выстрелил в полицейского из пистолета во время проверки документов. От полученных травм старший лейтенант полиции скончался в больнице.

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Трагедия произошла 5 августа около 18:00 в Измаиле, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно следствие установило, что на окраине города работники сектора реагирования патрульной полиции остановили 45-летнего мужчину на мопеде для проверки документов.

Тот вел себя агрессивно, достал оружие и стал стрелять в сторону полицейских. В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападающего. Обоих госпитализировали.

Старший лейтенант полиции скончался в больнице. Злоумышленник с огнестрельными ранениями сейчас в медучреждении под наблюдением врачей и полиции. Он задержан в процессуальном порядке.

Возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Расследование по делу продолжается.

Ранее Фокус писал, что на Черниговщине во время проведения учебных стрельб на полигоне Сухопутных войск ВСУ курсант по не установленным пока причинам открыл огонь по инструкторам. Погибли двое военных.

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