Трагедия в Одесской области: стало известно имя полицейского, погибшего в стрельбе

5 августа в Измаиле Одесской области мужчина выстрелил из пистолета в сотрудника полиции. Погибшим оказался старший лейтенант Михаил Сорока.

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Информацию о трагедии обнародовали на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области. В сообщении отметили, что полицейский погиб во время несения службы в родном городе Измаил. Его жизнь оборвалась от пули злоумышленника. Правоохранителю было 34 года. У него остались жена и двое маленьких детей.

Известно, что Михаил Сорока родился в Измаиле. В 2008 году он окончил Национальную академию внутренних дел и посвятил жизнь служению украинскому народу. За годы работы он занимал различные должности: работал оперативником, участковым, ювенальным полицейским, а в последнее время — инспектором сектора реагирования патрульной полиции Измаильского районного отдела.

Коллеги характеризуют его как честного, принципиального и преданного своему делу офицера, который всегда был готов встать на защиту людей, не избегал трудностей и не отступал перед опасностью. Его также вспоминают как любящего мужа и заботливого отца, а для коллег он был надежным товарищем и человеком с большим сердцем.

Мопедист выстрелил в полицейского — что известно о трагедии в Одесской области

Напомним, что трагедия произошла 5 августа около 18:00 в Измаиле. Во время проверки документов 45-летний мужчина на мопеде начал вести себя агрессивно, достал оружие и открыл огонь по полицейским. Один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего.

Раненых госпитализировали, однако старший лейтенант полиции впоследствии скончался в больнице. Злоумышленник находится под наблюдением врачей и правоохранителей, он задержан.

По факту инцидента открыли уголовное производство по статье 348 УК Украины, предусматривающей пожизненное лишение свободы за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее Фокус писал, что 16 июля на Черниговщине во время учебных стрельб на полигоне Сухопутных войск ВСУ курсант открыл огонь по инструкторам. Погибли двое военных, еще один выжил благодаря бронежилету.

Также накануне российские спецслужбы организовали убийство полковника СБУ Ивана Воронича. Для этого наняли двух киллеров — мужчину и женщину, которые приехали из-за границы. Полковник жил по месту регистрации, поэтому нападавший легко нашел его двор и открыл огонь.