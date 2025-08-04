Юный вратарь "Кривбасса" выехал на сборы в Словению и "исчез", — СМИ

19-летний футболист Игорь Омельченко, как рассказали журналисту в его команде, решил завершать карьеру несмотря на контракт. В клубе уточнили, что он собрал вещи перед выходными и уже не вернулся к тренировкам.

Related video

"Неприятное известие из лагеря "Кривбасса" поступило. Вот сейчас команда неделю как вернулась со сборов. Вместе с командой не вернулся футболист, один из футболистов", — заявил спортивный журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале 4 августа.

Об "исчезновении" Игоря Омельченко — с 47:01

Он уточнил, что речь идет о 19-летнем основном вратаре молодежной команды предыдущего сезона Игоре Омельченко. По словам Бурбаса, спортсмен был перспективным, но посреди сборов "где-то исчез".

"Не вышел на связь", — уточнил он.

Журналист рассказал, что футболисты не понимают, куда делся вратарь. Ходят слухи, что Омельченко готов завершать карьеру, хотя имеет действительный контракт с "Кривбассом". Он якобы принимает возможные последствия за нарушение договоренностей и не хочет возвращаться в расположение клуба.

Спортивный телекомментатор Андрей Столярчук отметил, что в 19 лет футболист не подлежит мобилизации по возрасту.

"То есть я не думаю, что у него насущный вопрос как раз там "откосить от армии", грубо говоря. Поэтому мне кажется, что... В любом случае это — неправильный шаг, непрофессиональный шаг, и, я надеюсь, что футболист рано или поздно как-то одумается и вырулит", — сказал он.

Столярчук подчеркнул, что все нужно решать в юридическом поле. Если футболист стремится завершить карьеру, можно расторгнуть контракт — насильно держать на поле его не будут.

"Поэтому мне кажется, что вполне можно было все "порешать", так сказать, и в плане этого, мне кажется, что можно было все правильно сделать, — пояснил комментатор.

Бурбас добавил, что такие ситуации точно не "красят" украинский футбол. По его словам, завершать карьеру в 19 лет — это "ни в какие ворота".

Представитель клуба "Кривбасс" в комментарии медиа "Свои" подтвердил, что Омельченко не вернулся в Украину после сборов в Словении. Журналисты установили, что команду отпустили в выходные на отдых. 19-летний вратарь собрал свои вещи и на тренировку уже не вернулся.

Пресс-секретарь не захотел раскрывать подробности, но заверил, что скоро будет опубликовано официальное заявление по ситуации. Он также заявил, что знает, имеют ли работники и игроки бронирование от мобилизации в Украине.

Игорь Омельченко: что о нем известно

Как указано на сайте "Кривбасса", вратарь 2006 года рождения начал карьеру в харьковском клубе "Арсенал", где в целом сыграл в 22 матчах в период с 2019 по 2020 и с 2021 по 2022 годы. Между этим он играл за клуб "Маяк" города Валки Харьковской области, принял участие в 12 матчах.

По данным портала Transfermarkt, контракт Омельченко с "Кривбассом" действует до 30 июня 2026 года.

Напомним, 1 сентября также стало известно, что форвард харьковского футбольного клуба "Металлист 1925" Алексей Сидоров выехал за границу и "исчез". В клубе рассказали, что выезд футболиста подтвердили его представители, он сам объяснил побег семейными обстоятельствами.

3 августа в Champion проинформировали, что 16-летний украинец Александр Бондарев впервые в карьере победил на гонках Формулы-4. Он потерял лидерство уже на первом круге, но смог вернуть позицию и удержать ее до самого финиша.