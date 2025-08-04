Юний воротар "Кривбасу" виїхав на збори у Словенію і "зник", — ЗМІ

19-річний футболіст Ігор Омельченко, як розповіли журналісту в його команді, вирішив завершувати кар’єру попри контракт. У клубі уточнили, що він зібрав речі перед вихідними й вже не повернувся до тренувань.

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"Неприємна звістка з табору "Кривбасу" надійшла. От зараз команда тиждень як повернулася зі зборів. Разом з командою не повернувся футболіст, один з футболістів", — заявив спортивний журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі 4 серпня.

Про "зникнення" Ігоря Омельченка — з 47:01

Він уточнив, що йдеться про 19-річного основного воротаря молодіжної команди попереднього сезону Ігоря Омельченка. Зі слів Бурбаса, спортсмен був перспективним, але посеред зборів "десь зник".

"Не вийшов на зв’язок", — уточнив він.

Журналіст розповів, що футболісти не розуміють, куди подівся воротар. Ходять чутки, що Омельченко готовий завершувати кар’єру, хоча має дійсний контракт з "Кривбасом". Він нібито приймає можливі наслідки за порушення домовленостей і не хоче повертатися до розташування клубу.

Спортивний телекоментатор Андрій Столярчук зазначив, що у 19 років футболіст не підлягає мобілізації за віком.

"Тобто я не думаю, що у нього нагальне питання якраз там "відкосити від армії", грубо кажучи. Тому мені здається, що… В будь-якому випадку це — неправильний крок, непрофесійний крок, і, я сподіваюся, що футболіст рано чи пізно якось одумається і вирулить", — сказав він.

Столярчук підкреслив, що все потрібно вирішувати в юридичному полі. Якщо футболіст прагне завершити кар’єру, можна розірвати контракт — насильно тримати на полі його не будуть.

"Тому мені здається, що цілком можна було все "порішати", так би мовити, і в плані цього, мені видається, що можна було усе правильно зробити, — пояснив коментатор.

Бурбас додав, що такі ситуації точно не "красять" український футбол. З його слів, завершувати кар’єру у 19 років — це "ні в які ворота".

Представник клубу "Кривбас" у коментарі медіа "Свої" підтвердив, що Омельченко не повернувся в Україну після зборів у Словенії. Журналісти встановили, що команду відпустили у вихідні на відпочинок. 19-річний воротар зібрав свої речі й на тренування вже не повернувся.

Прессекретар не захотів розкривати подробиці, але запевнив, що скоро буде опублікована офіційна заява щодо ситуації. Він також заявив, що знає, чи мають працівники й гравці бронювання від мобілізації в Україні.

Ігор Омельченко: що про нього відомо

Як зазначено на сайті "Кривбасу", воротар 2006 року народження почав кар ‘яру у харківському клубі "Арсенал", де загалом зіграв у 22 матчах у період з 2019 по 2020 та з 2021 по 2022 роки. Між цим він грав за клуб "Маяк" міста Валки на Харківщині, взяв участь у 12 матчах.

За даними порталу Transfermarkt, контракт Омельченка з "Кривбасом" чинний до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, 1 вересня також стало відомо, що форвард харківського футбольного клубу "Металіст 1925" Олексій Сидоров виїхав за кордон і "зник". У клубі розповіли, що виїзд футболіста підтвердили його представники, він сам пояснив втечу сімейними обставинами.

3 серпня у Champion проінформували, що 16-річний українець Олександр Бондарев вперше в кар’єрі переміг на перегонах Формули-4. Він втратив лідерство вже на першому колі, але зміг повернути позицію й втримати її до самого фінішу.