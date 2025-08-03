16-річний українець вперше у кар'єрі виграв перегони Формули-4

Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев здобув дебютну перемогу у кар'єрі в перегонах Формули-4, тріумфувавши на етапі в Імолі.

Related video

16-річний українець Олександр Бондарев стартував із поул-позиції, але втратив лідерство вже на першому колі. Попри це, він зумів повернути собі першу позицію і втримати її до фінішу, повідомляє Champion.

Олександр Бондарев

Більшу частину дистанції Олександр їхав другим, намагаючись наздогнати Накамура-Берту.

За 3 хвилини до кінця гонки Олександр скористався сліп-стрімом на прямій старт-фініш, порівнявся з Накамура-Бертою та по зовнішній траєкторії обійшов напарника в першому повороті.

За той час, що залишався до фінішу, Бондарев не дав супернику жодного шансу навіть на атаку, і у підсумку вперше у своїй кар'єрі виграв гонку Формули-4.

Другим став напарник українця по команді Кін Накамура-Берта, який відстав на 0,445 секунди, а третім фінішував ще один представник Prema Racing — Ньюман Чі.

Раніше серед українців у Формулі-4 перемагав лише Іван Пеклін, який у 2019 році здобув перемогу в чемпіонаті Франції на етапі в Маньї-Курі.

Завдяки цій перемозі Олександр Бондарев заробив одразу 25 очок, що стане хорошою перевагою у боротьбі як в загальному заліку пілотів, так і в заліку новачків.

Формула-4 — це клас перегонів на болідах з відкритими колесами, призначений для юних пілотів, як прагнуть розпочати шлях до Формули-1.

Нагадаємо, напередодні Гран-прі Монако на аукціоні продали болід "Формули-1" Ferrari F2001, на якому перемагав Міхаель Шумахер. За уславлене гоночне авто віддали рекордні 18,17 мільйона доларів.

Між іншим, нещодавно з молотка пішов раритетний суперкар Ferrari Міхаеля Шумахера.