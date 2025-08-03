16-летний украинец впервые в карьере выиграл гонку Формулы-4

Украинский пилот команды Prema Racing Александр Бондарев одержал дебютную победу в карьере в гонках Формулы-4, одержав триумф на этапе в Имоле.

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16-летний украинец Александр Бондарев стартовал с поул-позиции, но потерял лидерство уже на первом круге. Несмотря на это, он сумел вернуть себе первую позицию и удержать ее до финиша, сообщает Champion.

Александр Бондарев

Большую часть дистанции Александр ехал вторым, пытаясь догнать Накамура-Берту.

За 3 минуты до конца гонки Александр воспользовался слип-стримом на прямой старт-финиш, поравнялся с Накамура-Бертой и по внешней траектории обошел напарника в первом повороте.

За то время, что оставалось до финиша, Бондарев не дал сопернику ни единого шанса даже на атаку, и в итоге впервые в своей карьере выиграл гонку Формулы-4.

Вторым стал напарник украинца по команде Кин Накамура-Берта, который отстал на 0,445 секунды, а третьим финишировал еще один представитель Prema Racing — Ньюман Чи.

Ранее среди украинцев в Формуле-4 побеждал только Иван Пеклин, который в 2019 году одержал победу в чемпионате Франции на этапе в Маньи-Куре.

Благодаря этой победе Александр Бондарев заработал сразу 25 очков, что станет хорошим преимуществом в борьбе как в общем зачете пилотов, так и в зачете новичков.

Формула-4 — это класс гонок на болидах с открытыми колесами, предназначенный для юных пилотов, стремящихся начать путь к Формуле-1.

Напомним, накануне Гран-при Монако на аукционе продали болид "Формулы-1" Ferrari F2001, на котором побеждал Михаэль Шумахер. За прославленное гоночное авто отдали рекордные 18,17 миллиона долларов.

Между прочим, недавно с молотка ушел раритетный суперкар Ferrari Михаэля Шумахера.