"Просто поїхав за кордон": футболіст "Металіста 1925" зник без пояснень, у клубі дали коментар

Форвард харківського футбольного клубу "Металіст 1925" Олексій Сидоров самовільно виїхав з України. Головний тренер клубу Младен Бартулович повідомив, що зараз місце перебування спортсмена невідоме. "Металіст 1925" почав внутрішнє розслідування щодо дій футболіста.

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Головний тренер "Металіста 1925" Младен Бартулович розповів у коментарі Tribuna.com, що Олексій Сидоров був на тренуваннях юнацького чемпіонату U-19. Після цього форвард виїхав за кордон без пояснень і не повернувся.

"Сидоров був з "Колосом" на зборах. Він не домовився, не знаю, яка там ситуація. Він тренувався з U-19, потім просто поїхав за кордон і все. Я більше нічого не знаю", — розповів Младен Бартулович.

Футболіст Олексій Сидоров виїхав за кордон: що кажуть у клубі

В офіційній заяві на сайті ФК "Металіст 1925" зазначено, що Сидоров був в оренді ФК "Колос" села Ковалівка Білоцерківського району Київської області до 30 червня 2025 року, у другому колі сезону 2024-2025 років. Харківський клуб до моменту закінчення оренди Сидорова вже виїхав на закордонні збори, тому нападник доєднався до тренувань команди ФК "Металіст 1925" Харків U-19 в Україні. Згодом він перестав з'являтися на тренуваннях, а нещодавно з'явилися повідомлення, що Олексій Сидоров, імовірно, виїхав з України без відома клубу.

"ФК "Металіст 1925" Харків зв’язався з представниками футболіста, які підтвердили, що Олексій Сидоров дійсно залишив межі України. Після цього ми зв’язалися безпосередньо з футболістом, який також підтвердив, що він виїхав з України через сімейні обставини", — розповіли в клубі.

Наразі невідомо, де знаходиться Олексій Сидоров і як саме він виїхав за кордон.

В харківському клубі закликали форварда повернутися до виконання зобов'язань за контрактом і повідомили, що почали внутрішнє розслідування та юридичні процедури щодо його протиправних дій.

Що відомо про Олексія Сидорова

Олексій Сидоров народився 7 червня 2001 року в Макіївці Донецької області. У складі "Металіста 1925" він дебютував 30 липня 2023 року, зігравши в першому турі Української прем'єр-ліги 2023-2024 років проти "Шахтаря".

Інформація про Олексія Сидорова на сайті УАФ Фото: скриншот

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