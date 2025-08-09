Вдарив ногою по голові та спровокував бійку: футболіст УПЛ отримав тривалу дискваліфікацію (відео)

Футболіст клубу "Олександрія" Мігель Кампос отримав червону картку за те, що влаштував бійку просто під час матчу. Причому поштовхатися з іншими гравцями він примудрився навіть, коли вже покидав поле після червоної картки.

Португальський легіонер Мігель Кампос отримав пряму червону картку у першому турі УПЛ 25-26 проти "Кудрівки", повідомив головний арбітр матчу Євген Цибулько. У боротьбі за м'яч Кампос завдав суперникові удару ногою по обличчю.

Коли Кампос йшов з поля після отримання червоної картки, він почав штовхатися з іншими футболістами "Кудрівки".

За неспортивну поведінку Кампос отримав дискваліфікацію на п’ять матчів. Ще один гравець "Олександрії" Кирило Ковалець пропустить наступну гру клубу. До речі, той матч "Кудрівка – Олександрія" завершився із рахунком 3:1.

У матчі 2-го туру УПЛ "Олександрія" зустрінеться з "Оболонню". Поєдинок відбудеться завтра, 10 серпня, о 13:00.

