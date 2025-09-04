Новый игрок киевского "Динамо" попался на репостах российских пропагандистов (фото)
Владислав Бленуце лишь недавно присоединился к столичному "Динамо". После скандала футболист начал закрывать свои страницы в соцсетях.
На ситуацию с сомнительными репостами в соцсети TikTok обратил внимание блогер и военный корреспондент Богдан Мирошников. По его словам, Владислав Бленуце репостил фрагменты российского сериала "Бригада" и даже выступления одного из главных кремлевских пропагандистов Соловьева. Тот пренебрежительно высказывался в отношении властей Молдовы— и это при том, что сам Бленутэ как раз является уроженцем этой страны.
Все репосты были сделаны уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Характерно, что впоследствии Бленуце начал ограничивать доступ к своим аккаунтам.
Также стало известно, что Бленуце не очень-то и скрывал своего увлечения Россией и ранее даже рассматривал возможность перейти в российский клуб.
Заметим, что Владислав Бленуце только на днях присоединился к киевскому "Динамо" и был заявлен на чемпионат Украины под номером 77.
На момент публикации материала пресс-служба "Динамо" и сам футболист Владислав Бленуце не комментировали данную ситуацию.
