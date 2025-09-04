Новый игрок киевского "Динамо" попался на репостах российских пропагандистов (фото)

Владислав Бленуце лишь недавно присоединился к столичному "Динамо". После скандала футболист начал закрывать свои страницы в соцсетях.

На ситуацию с сомнительными репостами в соцсети TikTok обратил внимание блогер и военный корреспондент Богдан Мирошников. По его словам, Владислав Бленуце репостил фрагменты российского сериала "Бригада" и даже выступления одного из главных кремлевских пропагандистов Соловьева. Тот пренебрежительно высказывался в отношении властей Молдовы— и это при том, что сам Бленутэ как раз является уроженцем этой страны.

Бленуце и не скрывал симпатий к России (скриншот) Фото: X (Twitter)

Все репосты были сделаны уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Характерно, что впоследствии Бленуце начал ограничивать доступ к своим аккаунтам.

После огласки Бленуце закрыл аккаунты в соцсетях (скриншот)

Также стало известно, что Бленуце не очень-то и скрывал своего увлечения Россией и ранее даже рассматривал возможность перейти в российский клуб.

Заметим, что Владислав Бленуце только на днях присоединился к киевскому "Динамо" и был заявлен на чемпионат Украины под номером 77.

На момент публикации материала пресс-служба "Динамо" и сам футболист Владислав Бленуце не комментировали данную ситуацию.

Ранее Фокус сообщал, что экс-игрок "Шахтера" Роспутько получил гражданство РФ. В 2023 году футболист Александр Роспутько сбежал из аэропорта во время выездного матча и уехал в РФ, а теперь возвращается на поле в составе российского клуба.

Также стало известно, что капитан петербургского "Зенита решил играть за Бразилию. Хотя только недавно Дуглас Сантос, ныне включенный в заявку Бразилии на ближайшие матчи, хвастался тем, что получил российский паспорт. За клуб "Зенит" Сантос выступал еще с 2019 года.