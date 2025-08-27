Капитан петербургского "Зенита", получивший паспорт РФ, решил играть за Бразилию вместо сборной России

Бразильский футболист и капитан российской футбольной команды "Зенит" Дуглас Сантос включен в заявку Бразилии на ближайшие матчи, и "с радостью принял" этот вызов. Ранее он хвастался тем, что получил паспорт гражданина РФ.

Дуглас Сантос в частности будет выступать на поле в составе бразильской команды на матчах с Боливией и Чили. О том, что футболист с российским паспортом решил "принять вызов" и сменить петербургскую команду на бразильскую, сообщили в Globo.

Представитель агентства TFM Agency Тиаго Фрейтас подтвердил, что Сантос будет играть за сборную Бразилии.

"Конечно! Почему нет? Любой футболист мира принял бы приглашение от сборной Бразилии", — заявил он.

Также в петербургском клубе рассказали, что поддержали выбор Дугласа Сантоса. Как пишет российское медиа "Советский спорт", это "главная спортивная мечта" игрока в жизни.

"Клуб только поддержит своего игрока в любом его решении, это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны — это главная спортивная мечта в жизни.

Россияне отреагировали неоднозначно на такую новость. Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость словами о том, что это еще не окончательная информация, и неизвестно, действительно ли Дуглас Сантос выйдет на поле в составе бразильской сборной.

"Надо дождаться его выхода на поле в футболке сборной Бразилии, а до сих пор о чем-то другом говорить бессмысленно", — заявил он.

Российское издание Sport24 рассказало, что если Дуглас Сантос таки сыграет за команду Бразилии, то потеряет возможность выступать за сборную России, а также будет считаться легионером в РПЛ.

Стоит отметить, что бразильский футболист Дуглас Сантос получил российское гражданство в октябре 2024 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

За петербургский "Зенит" Дуглас Сантос выступает еще с 2019 года.

