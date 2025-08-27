Поддержите нас UA
Капитан петербургского "Зенита", получивший паспорт РФ, решил играть за Бразилию вместо сборной России

Дуглас Сантос
Капитан петербургского "Зенита", получивший паспорт РФ, решил играть за Бразилию вместо сборной России | Фото: Mash

Бразильский футболист и капитан российской футбольной команды "Зенит" Дуглас Сантос включен в заявку Бразилии на ближайшие матчи, и "с радостью принял" этот вызов. Ранее он хвастался тем, что получил паспорт гражданина РФ.

Дуглас Сантос в частности будет выступать на поле в составе бразильской команды на матчах с Боливией и Чили. О том, что футболист с российским паспортом решил "принять вызов" и сменить петербургскую команду на бразильскую, сообщили в Globo.

Представитель агентства TFM Agency Тиаго Фрейтас подтвердил, что Сантос будет играть за сборную Бразилии.

"Конечно! Почему нет? Любой футболист мира принял бы приглашение от сборной Бразилии", — заявил он.

Также в петербургском клубе рассказали, что поддержали выбор Дугласа Сантоса. Как пишет российское медиа "Советский спорт", это "главная спортивная мечта" игрока в жизни.

"Клуб только поддержит своего игрока в любом его решении, это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны — это главная спортивная мечта в жизни.

Россияне отреагировали неоднозначно на такую новость. Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость словами о том, что это еще не окончательная информация, и неизвестно, действительно ли Дуглас Сантос выйдет на поле в составе бразильской сборной.

"Надо дождаться его выхода на поле в футболке сборной Бразилии, а до сих пор о чем-то другом говорить бессмысленно", — заявил он.

Российское издание Sport24 рассказало, что если Дуглас Сантос таки сыграет за команду Бразилии, то потеряет возможность выступать за сборную России, а также будет считаться легионером в РПЛ.

Стоит отметить, что бразильский футболист Дуглас Сантос получил российское гражданство в октябре 2024 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

За петербургский "Зенит" Дуглас Сантос выступает еще с 2019 года.

Напомним, в июле росСМИ сообщили, что Путин дал паспорт гражданина России американцу, который шпионил за ВСУ.

Также в июле источники издания NV сообщили, что митрополит УПЦ Онуфрий получил паспорт гражданина России более 20 лет назад.