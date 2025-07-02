Митрополит УПЦ Онуфрий оформил паспорт РФ более 20 лет назад, — СМИ (фото)

Российский паспорт выдан на Ореста Березовского, это светское имя митрополита. В УПЦ МП настаивают, что у Онуфрия есть только украинский паспорт.

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СМИ опубликовали российский паспорт митрополита УПЦ (МП) Онуфрия. Фотографию документа показали источники издания NV.

Данные из российской паспортной системы опровергают заявление Онуфрия об отсутствии у него гражданства РФ. На фото видна надпись о подлинности паспорта.

Паспорт на имя Березовского выдан в ОВД по московскому району Северное Бутово

Паспорт на имя Березовского выдан в марте 2002 года в ОВД по московскому району Северное Бутово. Cвященнослужителя зарегистрировали в Москве.

При этом в поисковой системе главного управления по вопросам миграции МВД РФ не было недействительного паспорта на имя Ореста Березовского. Соответственно, митрополит не отказывался от российского гражданства.

Онуфрия лишили гражданства Украины: как это было

В УПЦ МП заявили, что у митрополита Онуфрия нет других паспортов, кроме украинского. В комментарии "Суспільному" представитель церкви Климент сказал, что Онуфрий никогда не обращался к другим государствам, в том числе в РФ с заявлением о получении гражданства.

По его словам, Онуфрий будет защищать свои права как гражданин Украины и может обжаловать указ Зеленского. Климент убежден, что решения о прекращении гражданства Онуфрия подлежат "определенному юридическому сомнению".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил украинское гражданство Онуфрия по материалам СБУ. В спецслужбе заявили, что митрополит контактировал с органами управления Русской православной церкви в Москве и всячески препятствовал канонической независимости украинской церкви.

Онуфрий поддерживает действия РПЦ и ее патриарха Кирилла (Гундяева), который не раз благословлял оккупантов и поддерживал геноцид украинцев, напомнили в СБУ.

Фокус ранее писал, что в апреле 2023 года Онуфрий признавал наличие у него российского гражданства. По его словам, он отказался от паспорта РФ еще с начала войны в 2014 году.

В УПЦ выступали против запрета деятельности в Украине Русской православной церкви (РПЦ), заявив, что такое решение не соответствует Конституции.