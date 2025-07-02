Митрополит УПЦ Онуфрій оформив паспорт РФ понад 20 років тому, — ЗМІ (фото)

Російський паспорт видано на Ореста Березовського, це світське ім'я митрополита. В УПЦ МП наполягають, що в Онуфрія є тільки український паспорт.

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ЗМІ опублікували російський паспорт митрополита УПЦ (МП) Онуфрія. Фотографію документа показали джерела видання NV.

Дані з російської паспортної системи спростовують заяву Онуфрія про відсутність у нього громадянства РФ. На фото видно напис про справжність паспорта.

Паспорт на ім'я Березовського видано в ОВС по московському району Північне Бутово

Паспорт на ім'я Березовського видано в березні 2002 року в ОВС по московському району Північне Бутово. Священнослужителя зареєстрували в Москві.

При цьому в пошуковій системі головного управління з питань міграції МВС РФ не було недійсного паспорта на ім'я Ореста Березовського. Відповідно, митрополит не відмовлявся від російського громадянства.

Онуфрія позбавили громадянства України: як це було

В УПЦ МП заявили, що у митрополита Онуфрія немає інших паспортів, крім українського. У коментарі "Суспільному" представник церкви Климент сказав, що Онуфрій ніколи не звертався до інших держав, зокрема до РФ із заявою про отримання громадянства.

За його словами, Онуфрій захищатиме свої права як громадянин України і може оскаржити указ Зеленського. Климент переконаний, що рішення про припинення громадянства Онуфрія підлягають "певному юридичному сумніву".

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський своїм указом призупинив українське громадянство Онуфрія за матеріалами СБУ. У спецслужбі заявили, що митрополит контактував з органами управління Російської православної церкви в Москві і всіляко перешкоджав канонічній незалежності української церкви.

Онуфрій підтримує дії РПЦ та її патріарха Кирила (Гундяєва), який неодноразово благословляв окупантів і підтримував геноцид українців, нагадали в СБУ.

Фокус раніше писав, що у квітні 2023 року Онуфрій визнавав наявність у нього російського громадянства. За його словами, він відмовився від паспорта РФ ще з початку війни 2014 року.

В УПЦ виступали проти заборони діяльності в Україні Російської православної церкви (РПЦ), заявивши, що таке рішення не відповідає Конституції.