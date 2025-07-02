20 років мав паспорт РФ: Зеленський забрав у митрополита Онуфрія громадянство України

Служба безпеки України зібрала матеріали щодо діяльності предстоятеля Української Православної церкви митрополита Онуфрія (в миру — Орест Березовський). За підсумками проведеної роботи в Онуфрія відібрали громадянство України, але у нього залишився паспорт Російської Федерації, отриманий понад 20 років тому.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення митрополита українського громадянства, написала пресслужба СБУ. При цьому наголошується, що Орест Березовський має паспорт РФ з 2002 року, але приховував це протягом десятиліть, користуючись статусом громадянина України.

Пресслужба відомства розповіло, які дані про Онуфрія вдалось зібрати. З'ясувалось, що митрополит контактував з органами управління Російської православної церкви у Москві й заважав отримати канонічну незалежність українській церкві. Крім того, священники московської патріархії виступають на боці Кремля під час вторгнення РФ в Україну, а предстоятель УПЦ підтримує дії російської церкви та її керівника — патріарха Кирила (Гундяєва), встановила СБУ. Спецслужби нагадали, що Гундяєв благословив агресію росіян та підтримує геноцид українського народу.

На ресурсах УПЦ поки що немає реакції щодо скасування українського громадянства митрополита Онуфрія. Також не відшукалось особистих коментарів Ореста Березовського. Водночас у спільноті Facebook, присвяченій Онуфрію, запевняють, що він не втратить "сили духу" та підтримку парафіян.

Митрополит Онуфрій - що говорять прихильники керівника УПЦ МП Фото: Скриншот

На порталі президента Зеленського не опублікували указ про громадянство Ореста Березовського.

Митрополит Онуфрій — біографія

Онуфрій (Орест Березовський) — 81-річний предстоятель УПЦ (з серпня 2014 року), який народився у Чернівецькій області, закінчив Московську духовну академію, керував Почаївською лаврою, був митрополитом Чернівецьким та Буковинським. У перші дні російського вторгнення священник закликав президента РФ припинити "братовбивчу війну". Весною того ж року УПЦ провела собор, на якому відсторонилась від Російської православної церкви, але все ж не вийшла з московського підпорядкування.

Зазначимо, у 2023 році розслідування "Української правди" підтвердило, що Онуфрій має паспорт РФ. Серед іншого, з'ясувалось, що російське громадянство він отримав, ймовірно, у 2002 році. При цьому Березовський мав російський закордонний паспорт, який оновлював у 1998 та 2003 роках. Далі з'явилась перша реакція митрополита. З його слів, відбулась перевірка СБУ, яка встановила, що він ніколи не мав російського громадянства. Але вже за кілька днів священник спростував власні слова і пояснив, що дійсно отримав паспорт РФ, але ніколи не звертав на це уваги.

Нагадуємо, влітку 2024 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про заборону релігійних організацій, які керуються з РФ. Тим часом генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко розповів, чи живуть монахи УПЦ МП у лаврі.