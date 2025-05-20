Пересуваються вільно: в Лаврі до цього часу проживає понад 100 монахів Московського патріархату

Близько 140 монахів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) досі проживають у келіях на території Нижньої Лаври та використовують частину храмів для молитов.

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Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів Генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко. Перебування цих людей триває до рішення суду, який має визначити законність користування спорудами, що належать державі.

На відміну від періоду жорстких протистоянь, монахи УПЦ МП зараз можуть вільно пересуватися територією Нижньої Лаври. Однак, для звичайних вірян доступ на Нижню територію залишається обмеженим через судовий розгляд.

"На щастя, минув той період, коли навколо Лаври були дуже жорсткі протистояння, були численні провокації. І я вірю, що частина монахів, які належали до Московського патріархату, які є українськими громадянами, мають проукраїнську позицію, будуть служити лаврським святиням і народу України. Я впевнений, що з часом, пелена російської пропаганди і впливу впаде", — додав Максим Остапенко.

Ситуація в Києво-Печерській Лаврі: що відомо

Навесні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив УПЦ МП про розірвання договору безоплатного користування комплексом споруд, посилаючись на порушення орендних умов. Термін дії договору сплив, тому Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило намір держави повернути всі приміщення Лаври у свою власність. У відповідь на це, УПЦ МП заявила про відсутність юридичних підстав для виселення та відмовилася покидати територію.

9 серпня 2023 року Господарський суд м. Києва відмовив у задоволенні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсною односторонню відмову від Договору продовження оренди. Наступного дня представники заповідника та Мінкульту не змогли опечатати приміщення. Нині апеляційний процес триває.