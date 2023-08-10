Комісія Мінкульту не змогла опечатати корпуси Києво-Печерської лаври через співаючих вірянок (відео)

Заповідник та Мінкульт заздалегідь надіслали монастирю попередження про звільнення корпусів до 10 серпня, але в УПЦ МП не відреагували.

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9 серпня 2023 року Господарський суд м. Києва відмовив у задоволенні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсною односторонню відмову від Договору продовження оренди. 10 серпня представники заповідника та Мінкульту прийшли опечатувати приміщення. Про це повідомляють російські "РІА Новости"

"Комісія Мінкультури України спробувала опечатати чергові корпуси Києво-Печерської лаври, але віруючі не дозволили їй це зробити", — йдеться в повідомленні.

Адвокат УПЦ МП Микита Чекман, який відстоює інтереси УПЦ в суді, заявив, що рішення суду було очікуваним і пообіцяв звернутися що Європейського суду з прав людини.

"Усім парафіянам Української Православної Церкви хочемо наголосити: будуть використані усі національні та міжнародні способи захисту, щоб відстояти Києво-Печерську Лавру за Українською Православною Церквою, а поки очікуємо на складення та проголошення повного тексту судового рішення та готуємося до апеляційного провадження", — написав він.

Також він оприлюднив повіддомлення монастирю від Міністерства культури України щодо опечатування кількох корпусів на території монастиря і прохання їх звільнити.

"З метою забезпечення роботи комісії заповідник просить підготувати для передачі корпуси, припинити заселення відвідувачами корпусів №№ 54, 57, 59, які монастир використовує як готелі, і корпус 368 (майстерні та магазин). Звільнити зазначені корпуси до 9:00 10 серпня. Дати доступ комісії для перевірки та опечатування", — йдеться в повідомленні.

Повідомлення від Мінкульта монастирю

У зазначений у попередженні монастирю час до вказаних корпусів зійшлися вірянки УПЦ МП, які співом і молитвами намагалися віднадити членів комісії від будівель, які мали опечатати.

Чим закінчилося виселення УПЦ МП з кількох корпусів Нижньої лаври, поки невідомо.

Нагадаємо, що в УПЦ МП заявили, що не залишать лавру, бо вважають вимоги Національного заповідника невідповідними українському законодавству.

30 березня стало відомо, що договір оренди УПЦ МП Києво-Печерської лаври було розірвано в односторонньому порядку. Через це ченців монастиря попередили про виселення. УПЦ МП подала до суду.