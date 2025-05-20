Передвигаются свободно: в Лавре до сих пор проживает более 100 монахов Московского патриархата

Около 140 монахов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) до сих пор проживают в кельях на территории Нижней Лавры и используют часть храмов для молитв.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал Генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко. Пребывание этих людей продолжается до решения суда, который должен определить законность пользования сооружениями, принадлежащими государству.

В отличие от периода жестких противостояний, монахи УПЦ МП сейчас могут свободно передвигаться по территории Нижней Лавры. Однако, для обычных верующих доступ на Нижнюю территорию остается ограниченным из-за судебного разбирательства.

"К счастью, прошел тот период, когда вокруг Лавры были очень жесткие противостояния, были многочисленные провокации. И я верю, что часть монахов, которые принадлежали к Московскому патриархату, которые являются украинскими гражданами, имеют проукраинскую позицию, будут служить лаврским святыням и народу Украины. Я уверен, что со временем, пелена российской пропаганды и влияния упадет", — добавил Максим Остапенко.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре: что известно

Весной 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил УПЦ МП о расторжении договора безвозмездного пользования комплексом сооружений, ссылаясь на нарушение арендных условий. Срок действия договора истек, поэтому Министерство культуры и информационной политики Украины подтвердило намерение государства вернуть все помещения Лавры в свою собственность. В ответ на это, УПЦ МП заявила об отсутствии юридических оснований для выселения и отказалась покидать территорию.

9 августа 2023 года Хозяйственный суд г. Киева отказал в удовлетворении иска УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным односторонний отказ от Договора продления аренды. На следующий день представители заповедника и Минкульта не смогли опечатать помещение. Сейчас апелляционный процесс продолжается.