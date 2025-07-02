20 лет имел паспорт РФ: Зеленский забрал у митрополита Онуфрия гражданство Украины

Служба безопасности Украины собрала материалы о деятельности предстоятеля Украинской Православной церкви митрополита Онуфрия (в миру — Орест Березовский). По итогам проведенной работы у Онуфрия отобрали гражданство Украины, но у него остался паспорт Российской Федерации, полученный более 20 лет назад.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении митрополита украинского гражданства, написала пресс-служба СБУ. При этом отмечается, что Орест Березовский имеет паспорт РФ с 2002 года, но скрывал это в течение десятилетий, пользуясь статусом гражданина Украины.

Пресс-служба ведомства рассказала, какие данные об Онуфрии удалось собрать. Выяснилось, что митрополит контактировал с органами управления Русской православной церкви в Москве и мешал получить каноническую независимость украинской церкви. Кроме того, священники московской патриархии выступают на стороне Кремля во время вторжения РФ в Украину, а предстоятель УПЦ поддерживает действия российской церкви и ее руководителя — патриарха Кирилла (Гундяева), установила СБУ. Спецслужбы напомнили, что Гундяев благословил агрессию россиян и поддерживает геноцид украинского народа.

На ресурсах УПЦ пока нет реакции относительно отмены украинского гражданства митрополита Онуфрия. Также не отыскалось личных комментариев Ореста Березовского. В то же время в сообществе Facebook, посвященном Онуфрию, уверяют, что он не потеряет "силы духа" и поддержку прихожан.

Митрополит Онуфрий — что говорят сторонники руководителя УПЦ МП Фото: Скриншот

На портале президента Зеленского не опубликовали указ о гражданстве Ореста Березовского.

Митрополит Онуфрий — биография

Онуфрий (Орест Березовский) — 81-летний предстоятель УПЦ (с августа 2014 года), который родился в Черновицкой области, окончил Московскую духовную академию, руководил Почаевской лаврой, был митрополитом Черновицким и Буковинским. В первые дни российского вторжения священник призвал президента РФ прекратить "братоубийственную войну". Весной того же года УПЦ провела собор, на котором отстранилась от Русской православной церкви, но все же не вышла из московского подчинения.

Отметим, в 2023 году расследование "Украинской правды" подтвердило, что Онуфрий имеет паспорт РФ. Среди прочего, выяснилось, что российское гражданство он получил, вероятно, в 2002 году. При этом Березовский имел российский загранпаспорт, который обновлял в 1998 и 2003 годах. Далее появилась первая реакция митрополита. По его словам, состоялась проверка СБУ, которая установила, что он никогда не имел российского гражданства. Но уже через несколько дней священник опроверг собственные слова и объяснил, что действительно получил паспорт РФ, но никогда не обращал на это внимания.

Напоминаем, летом 2024 года Верховная Рада проголосовала за законопроект о запрете религиозных организаций, которые управляются из РФ. Между тем генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко рассказал, живут ли монахи УПЦ МП в лавре.