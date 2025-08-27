Капітан петербурзького "Зеніту", який отримав паспорт РФ, вирішив грати за Бразилію замість збірної Росії

Бразильський футболіст і капітан російської футбольної команди "Зеніт" Дуглас Сантос включений до заявки Бразилії на найближчі матчі, і "з радістю прийняв" цей виклик. Раніше він хизувався тим, що отримав паспорт громадянина РФ.

Дуглас Сантос зокрема виступатиме на полі у складі бразильської команди на матчах з Болівією та Чилі. Про те, що футболіст з російським паспортом вирішив "прийняти виклик" і змінити петербурзьку команду на бразильську, повідомили у Globo.

Представник агентства TFM Agency Тіаго Фрейтас підтвердив, що Сантос гратиме за збірну Бразилії.

"Звісно! Чому ні? Будь-який футболіст світу прийняв би запрошення від збірної Бразилії", — заявив він.

Також у петербурзькому клубі розповіли, що підтримали вибір Дугласа Сантоса. Як пише російське медіа "Советский спорт", це "головна спортивна мрія" гравця у житті.

"Клуб лише підтримає свого гравця у будь-якому його рішенні, це його особисте право обирати: наш капітан ніколи не приховував, що вийти на футбольне поле у ​​футболці його рідної країни — це головна спортивна мрія у житті.

Дуглас Сантос гратиме за Бразилію: реакція росіян

Росіяни відреагували неоднозначно на таку новину. Телеведучий і спортивний коментатор Дмитро Губернієв прокоментував новину словами про те, що це ще не остаточна інформація, й невідомо, чи дійсно Дуглас Сантос вийде на поле у складі бразильської збірної.

"Треба дочекатися його виходу на поле у ​​футболці збірної Бразилії, а досі про щось інше говорити безглуздо", — заявив він.

Російське видання Sport24 розповіло, що якщо Дуглас Сантос таки зіграє за команду Бразилії, то втратить можливість виступати за збірну Росії, а також вважатиметься легіонером у РПЛ.

Варто зазначити, що бразильський футболіст Дуглас Сантос отримав російське громадянство у жовтні 2024 року. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.

За петербурзький "Зеніт" Дуглас Сантос виступає ще з 2019 року.

