Капітан петербурзького "Зеніту", який отримав паспорт РФ, вирішив грати за Бразилію замість збірної Росії

Дуглас Сантос
Капітан петербурзького "Зеніту", який отримав паспорт РФ, вирішив грати за Бразилію замість збірної Росії

Бразильський футболіст і капітан російської футбольної команди "Зеніт" Дуглас Сантос включений до заявки Бразилії на найближчі матчі, і "з радістю прийняв" цей виклик. Раніше він хизувався тим, що отримав паспорт громадянина РФ.

Дуглас Сантос зокрема виступатиме на полі у складі бразильської команди на матчах з Болівією та Чилі. Про те, що футболіст з російським паспортом вирішив "прийняти виклик" і змінити петербурзьку команду на бразильську, повідомили у Globo.

Представник агентства TFM Agency Тіаго Фрейтас підтвердив, що Сантос гратиме за збірну Бразилії.

"Звісно! Чому ні? Будь-який футболіст світу прийняв би запрошення від збірної Бразилії", — заявив він.

Також у петербурзькому клубі розповіли, що підтримали вибір Дугласа Сантоса. Як пише російське медіа "Советский спорт", це "головна спортивна мрія" гравця у житті.

"Клуб лише підтримає свого гравця у будь-якому його рішенні, це його особисте право обирати: наш капітан ніколи не приховував, що вийти на футбольне поле у ​​футболці його рідної країни — це головна спортивна мрія у житті.

Дуглас Сантос гратиме за Бразилію: реакція росіян

Росіяни відреагували неоднозначно на таку новину. Телеведучий і спортивний коментатор Дмитро Губернієв прокоментував новину словами про те, що це ще не остаточна інформація, й невідомо, чи дійсно Дуглас Сантос вийде на поле у складі бразильської збірної.

"Треба дочекатися його виходу на поле у ​​футболці збірної Бразилії, а досі про щось інше говорити безглуздо", — заявив він.

Російське видання Sport24 розповіло, що якщо Дуглас Сантос таки зіграє за команду Бразилії, то втратить можливість виступати за збірну Росії, а також вважатиметься легіонером у РПЛ.

Варто зазначити, що бразильський футболіст Дуглас Сантос отримав російське громадянство у жовтні 2024 року. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.

За петербурзький "Зеніт" Дуглас Сантос виступає ще з 2019 року.

