Два роки під прикриттям: Путін дав паспорт РФ американцеві, який шпигував за ЗСУ

Громадянин США Деніел Мартіндейл, який два роки шпигував за українськими військовими і коригував удари ЗС РФ по ЗСУ, військовій техніці та інфраструктурі, отримав російське громадянство.

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Паспорт із двоголовим орлом Мартіндейлу вручив голова так званої "ДНР" Денис Пушилін у Москві, попутно нагородивши його "орденом Республіки", пишуть росЗМІ.

За інформацією журналістів, американець приїхав на територію України ще до початку повномасштабного вторгнення, 11 лютого 2022 року. Він оселився в Богоявленці під Вугледаром під виглядом місіонера.

У бесіді з пропагандистами новий громадянин РФ зізнався, що мріяв про цю діяльність ще до війни і просив спецслужби ФСБ, щоб ті допомогли йому дістатися до окупованого Донецька, повідомляє "Телебачення Торонто".

Історія Деніела Мартіндейла

Мартіндейл протягом двох років передавав дані про українські військові об'єкти, що допомагало російським військам успішно завдавати ударів по живій силі, техніці та інфраструктурі.

Восени 2024 року його вивезли в російський тил, і тоді ж він заявив, що хоче отримати "політичний притулок" у Росії.

Пушилін назвав отримання американцем паспорта РФ "найвищою формою державної подяки, знаком особливої довіри і поваги".

Мартіндейл, отримавши документ, подякував за нього президенту РФ Володимиру Путіну, заявивши, що для нього це "величезна честь".

Американський агент ФСБ із паспортом РФ Фото: Телебачення Торонто

"Росія — це не тільки мій дім, а й моя сім'я. Я дуже радий, що тепер це не тільки в серці, а й по праву", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що єгиптянина, який навчався в Росії, мобілізували до ЗС РФ через місяць після отримання російського паспорта.

Ми також писали, що митрополит УПЦ Онуфрій оформив паспорт РФ понад 20 років тому.