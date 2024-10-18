Видали російський паспорт та одразу мобілізували: десантники ЗСУ взяли у полон єгиптянина

За словами представника пресслужби 79-ї ОДШБр Ореста Дрималовського, громадянин Єгипту здобував в Росії вищу освіту у сфері IT-технологій. Після того, як чоловік оформив російський паспорт, вже за місяць йому видали повістку на фронт.

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На Курахівському напрямку у Донецькій області бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяли у полон єгиптянина, який воював на боці російських окупантів. Про це в етері телемарафону заявив представник пресслужби 79-ї ОДШБр Орест Дрималовський.

За його словами, громадянин Єгипту приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій. Проте після того, як єгиптянину видали російський паспорт, вже за місяць він отримав повістку на фронт.

"Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот. Жити буде", — сказав Дрималовський.

Він також повідомив, що українські десантники взяли у полон ще й росіянина.

"Це типовий представник російської армії — колишній в'язень, який пішов на війну проти України за 200 тисяч рублів", — зазначив Дрималовський.

Представник пресслужби 79-ї ОДШБр також прокоментував інформацію про те, що нібито росіяни отримали наказ підривати себе гранатами, щоб не потрапляти в український полон.

Дрималовський підкреслив, що воїни 79 бригади фіксували, як російські штурмовики "втрачали мотивацію" йти далі у наступ і підривали себе гранатами або вчиняли самогубство за допомогою автоматів.

Нагадаємо, 15 жовтня державний проєкт "Хочу жить" повідомив, що в полон до ЗСУ потрапив громадянин Греції.

10 жовтня бійці бригади "Спартан" взяли у полон п'ятьох російських окупантів у Харківській області.