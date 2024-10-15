Громадянин Греції потрапив в полон до ЗСУ: історія Олександроса Цілікаса (відео)

Олександрос Цілікас чекає на обмін. Він сподівається, що більше він не братиме участь у бойових діях.

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Олександрос Цілікас народився у Греції, але у 2012 році його мати вирішила, що в Анапі їм буде краще та відвезла сина до Росії. Там він потрапив на строкову службу, по завершенню якої йому наполегливо запропонували підписати контракт. Історію юнака з подвійним громадянством розповідає державний проєкт "Хочу жить".

У Греції родина мешкала недалеко від Афін у власному будинку, в Росії ж вони спочатку жили по знайомих, потім наймали житло, розповів хлопець. У Анапі, за словами хлопця, йому подобається те, що це курортне місто, де море, багато розваг та відпочиваючих. Але чим це місто краще за Грецію, він так і не зміг пояснити, зазначивши, що і там, і там "є свої плюси та мінуси".

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Цилікас, який окрім російського, має також грецьке громадянство, пішов до армії на строкову службу, де залишився після підписання контракту, бо йому пообіцяли "роботу" в навчальному центрі неподалік від дому. Але згодом відправили як звичайного штурмовика до Кліщіївки на допомогу "своїм".

На позиції, куди перекинули хлопця, не виявилося ані росіян, ані обіцяного постачання. За кілька днів під обстрілами на знесилених військових вийшли бійці ЗСУ та запропонували скласти зброю. Александрос разом з іншими російськими солдатами погодилися.

Наразі російський грек чекає на обмін та сподівається, що більше він не братиме участь у бойових діях й підкреслює, що вже краще сидітиме у в'язниці, аніж воюватиме.

Нагадаємо, 13 бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" поповнила обмінний фронт на Харківському напрямку. Двоє російських окупантів здалися в полон самі, інших двох захисники зненацька захопили в стрілецькому бою.

Також Фокус писав, як оператори БПЛА в районі Часового Яру захопили у полон трьох російських окупантів, яким поставили "чітке завдання".