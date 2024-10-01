Майже без їжі, але зі зброєю: у полон взяли окупантів, які йшли через лінію фронту до ЗСУ

Військовий Станіслав Бунятов розповів, що військовополонені мали "чітке завдання" від командування. З собою вони взяли тепловізори та автомати з безліччю патронів.

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Українські військові зірвали плани бійців ЗС РФ, яких командування відправило через лінію боєзіткнення. Деталями 1 жовтня у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" поділився старший сержант роти, командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов.

Він розповів, що інцидент стався в районі Часового Яру і таке відбувається вже не вперше. Оператори БПЛА захопили у полон трьох російських окупантів, яким поставили "чітке завдання".

Вони мали "просочитися" через лінію боєзіткнення, щоб знайти на українській стороні найближчі точки пілотів або мінометників. Після виявлення захисників планували знищити.

"Осман" наголосив, що загарбники "були добре підготовані та знали, куди йдуть". Вони протягом кількох тижнів за допомогою карт і обльотів вивчали місцевість.

"В рюкзаках в кожного були тепловізори, мінімальна кількість їжі та багато "маслят" до АК, гранат з собою не брали. Будьте уважні на позиціях", — додав Бунятов.

Нагадаємо, 30 вересня російський військкор зазнав поранення під Часовим Яром. Він їхав на квадроциклі, коли підлетів FPV-дрон. Журналіст заявив, що отримав медичну допомогу у Бахмуті, та перерахував свої травми.

1 жовтня у DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися на Курахівському та Времівському напрямках. Лейтенант ЗСУ "Алекс" розповів, що окупантам вдалося закріпитися у гаражному кооперативі на півночі Вугледара.