Почти без еды, но с оружием: в плен взяли оккупантов, которые шли через линию фронта к ВСУ

Военный Станислав Бунятов рассказал, что военнопленные имели "четкую задачу" от командования. С собой они взяли тепловизоры и автоматы с множеством патронов.

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Украинские военные сорвали планы бойцов ВС РФ, которых командование отправило через линию боестолкновения. Деталями 1 октября в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер" поделился старший сержант роты, командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов.

Он рассказал, что инцидент произошел в районе Часового Яра, и такое происходит уже не впервые. Операторы БПЛА захватили в плен трех российских оккупантов, которым поставили "четкую задачу".

Они должны были "просочиться" через линию боестолкновения, чтобы найти на украинской стороне ближайшие точки пилотов или минометчиков. После обнаружения защитников планировали уничтожить.

"Осман" подчеркнул, что захватчики "были хорошо подготовлены и знали куда идут". Они в течение нескольких недель с помощью карт и облетов изучали местность.

"В рюкзаках у каждого были тепловизоры, минимальное количество пищи и много "маслят" к АК, гранат с собой не брали. Будьте внимательны на позициях", — добавил Бунятов.

Напомним, 30 сентября российский военкор получил ранения под Часовым Яром. Он ехал на квадроцикле, когда подлетел FPV-дрон. Журналист заявил, что получил медицинскую помощь в Бахмуте, и перечислил свои травмы.

1 октября в DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись на Кураховском и Времовском направлениях. Лейтенант ВСУ "Алекс" рассказал, что оккупантам удалось закрепиться в гаражном кооперативе на севере Угледара.