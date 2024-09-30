В Донецкой области в квадроцикл российского военкора Дениса Кулаги попал FPV-дрон (видео)

Российский пропагандист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей. Первую помощь Денису Кулаге оказали во временно оккупированном Бахмуте.

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Российский военный корреспондент "Известий" Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в Донецкой области. По предварительным данным, во время возвращения со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон. Видео попадания опубликовало издание в понедельник, 30 сентября.

Кулага получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей. В настоящее время он находится в госпитале. "Известия" заверили, что его "жизни и здоровью ничего не угрожает".

Пропагандист записал видеообращение из больницы, в котором сообщил, что ему оказали первую медицинскую помощь в Бахмуте.

"Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Достали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебитые осколками. Ожоги лица, ожоги рук", — отметил Кулага.

Кулага продемонстрировал свои ранения, которые, по его словам, можно назвать "наименьшей расплатой за тот инцидент".

Напомним, 27 сентября украинские FPV-дроны трижды атаковали автомобиль российского военкора Владимира Романова в Курской области.

27 сентября стало известно о ликвидации 26-летнего российского оператора БпЛА Антона Выдру с позывным "Моссад". Он воевал в бригаде "Призрак", которая была создана в оккупированном Луганске.