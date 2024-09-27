ВСУ ликвидировали одного из лучших операторов БпЛА ВС РФ: детали (фото)

В свое время Антон Выдра служил в армии Израиля, из-за чего другие оккупанты дали ему позывной "Моссад". Захватчика поймали украинские операторы дронов в районе Часового Яра.

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В Украине ВСУ ликвидировали российского оператора БпЛА Антона Выдру с позывным "Моссад". В свое время оккупант служил в израильской армии и мог получить паспорт гражданина Израиля, но решил умереть за Россию в Украине. О смерти оккупанта сообщает российское издание "Вот так".

О гибели "студента философского факультета МГУ" Антона Выдру стало известно 26 сентября. Он воевал в бригаде "Призрак", созданной в оккупированном Луганске, — занимался дронами. Оккупанту было 26 лет.

Известно, что Выдра поступил в вуз, но потом захотел приключений, бросил учебу и отправился в Израиль. Выдра прослужил два года и восемь месяцев в израильских ВВС авиатехником. Как он утверждал, обслуживал американские тяжелые истребители F-15.

Как пишет издание, после службы в Израиле Антон решил, что ему "эта страна не уперлась". В 2021 году он вернулся в Россию и поступил на философский факультет МГУ. После начала войны он осознал, что не может "находиться в стороне", и решил отправиться на фронт.

Оккупант Антон Выдра на территории Украины

"У него был паспорт гражданина Израиля. Двойное гражданство. Специально пошел в посольство и отказался от гражданства Израиля — он в этой ситуации идентифицировал себя как русского, как российского. Это такая ситуация, она не выдумана мной, это реальная ситуация", — рассказал об оккупанте один из преподавателей МГУ студентам на стратегической сессии по "укреплению общероссийской гражданской идентичности".

В 2014 году Выдра вступил в бригаду "Призрак" — незаконное военизированное подразделение, которое возникло в 2014 году в Луганской области, потому что там служил его знакомый.

Антон Видра "Моссад"

Выдра стал инженером и пилотом в FPV-взводе. Другие оккупанты нарекли его "Моссадом".

Сообщается, что Антон Выдра погиб в районе Часового Яра из-за прилета украинского FPV-дрона.

Напомним, что 13 сентября сообщалось, что ВСУ под Покровском ликвидировали один из лучших расчетов разведдронов РФ. Расчет дальней разведки БпЛА сначала расформировал командир полка, а затем его перевели в штурмовики.