ЗСУ ліквідували одного з найкращих операторів БпЛА ЗС РФ: деталі (фото)

Свого часу Антон Видра служив в армії Ізраїлю, через що інші окупанти дали йому позивний "Моссад". Загарбника вполювали українські оператори дронів в районі Часового Яру.

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В Україні ЗСУ ліквідували російського оператора БпЛА Антона Видру з позивним "Моссад". Свого часу окупант служив в ізраїльській армії і міг отримати паспорт громаднина Ізраїля, але вирішив померти за Росію в Україні. Про смерть окупанта повідомляє російське видання "Вот так".

Про загибель "студента філософського факультету МДУ" Антона Видру стало відомо 26 вересня. Він воював у бригаді "Призрак", створеній в окупованому Луганську, — займався дронами. Окупантові було 26 років.

Відомо, що Видра вступив до вишу, але потім захотів пригод, покинув навчання і вирушив до Ізраїлю. Видра прослужив два роки та вісім місяців в ізраїльських ВПС авіатехніком. Як він стверджував, обслуговував американські важкі винищувачі F-15.

Як пише видання, після служби в Ізраїлі Антон вирішив, що йому "ця країна не вперлася". У 2021 році він повернувся до Росії та вступив на філософський факультет МДУ. Після початку війни він усвідомив, що не може "перебувати осторонь", і вирішив вирушити на фронт.

Окупант Антон Видра на території України

"У нього був паспорт громадянина Ізраїлю. Подвійне громадянство. Спеціально пішов у посольство та відмовився від громадянства Ізраїлю — він у цій ситуації ідентифікував себе як росіянина, як російського. Це така ситуація, вона не вигадана мною, це реальна ситуація", — розповів про окупанта один з викладачів МДУ студентам на стратегічній сесії зі "зміцнення загальноросійської громадянської ідентичності".

У 2014 році Видра вступив до бригади "Призрак" — незаконного воєнізованого підрозділу, який виник у 2014 році в Луганській області, бо там служив його знайомий.

Антон Видра "Моссад"

Видра став інженером і пілотом у FPV-взводі. Інші окупанти нарекли його "Моссадом".

Повідомляється, що Антон Видра загинув у районі Часового Яру через приліт українського FPV-дрона.

Нагадаємо, що 13 вересня повідомлялося, що ЗСУ під Покровськом ліквідували один із найкращих розрахунків розвіддронів РФ. Розрахунок дальньої розвідки БпЛА спочатку розформував командир полку, а потім його перевели у штурмовики.